夏のおうちが最高の居場所に！季節限定「2026 SUMMER COLLECTION」120アイテムを発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年5月14日(木)より、「涼しい、楽しい。おうちがいちばん！」をテーマにした夏限定コレクションの展開を開始いたしました。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sscc/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sscc/)

年々暑さが厳しくなる中、ニトリが提案するのは「涼しい」に「楽しい」をプラスした、おうちでの新しい過ごし方です。 リビングやダイニングでは、ふっくら厚みがある「Nクール」ラグで自由気ままに遊んだり、冷たいスイーツ作りで盛り上がったりと、家族や友人でのアクティブな楽しみ方をご提案。一方、ベッドルームやバスルームでは、涼やかな素材や色使いで「自分だけの隠れ家」をつくり、一日の疲れを癒しリフレッシュする空間づくりをサポートします。

人気の「Nクール」シリーズをはじめ、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、メリハリのある快適な夏をお届けします。おうち時間がより楽しくなるアイデアを、店頭・WEBページにてぜひご覧ください。

販売場所：全国のニトリ店舗（一部店舗を除く）、ニトリネット ※在庫切れの際はご容赦ください

ニトリネット特設ページはこちら：https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sscc/

■夏の暮らしを彩る4つのシーン別提案をご紹介 ※価格はすべて税込み表記

1. リビング：ひんやり・ふっくらが心地いい「Nクール」ラグの上で、ごろんと寝転んだり、ボードゲームや映画鑑賞を。自然とみんなが集まって、楽しい時間が生まれます。

※画像は幅185×奥行240cmを使用

・極厚30mmウレタン入り 接触冷感 防汚 ジャカード ラグ(Nクール極冷 Q03) 8,990円 (約)幅185×奥行185×高さ3cm

ふっくらクッションのようなウレタン入りで、座っても寝転んでも快適。さらさらの肌ざわりも心地いい。

・Nクール ぬいぐるみ クジラ (BK26)

999円 Sサイズ (約)幅20X奥行42X高さ19cm

1,990円 Lサイズ (約)幅30X奥行63X高さ27cm

抱き心地ひんやりで、夏の床遊びの相棒にぴったり。

・クッションカバー クジラ （WH2601)

1,290円 (約)幅45×奥行45cm

立体感のあるクジラ柄が、夏らしさを盛り上げる。床でのくつろぎ時間にも活躍。

・WOMENS ブラトップワンピース(クールSP r ブルー M-L)

2,990円 バスト 79~94cm / 身長 154~162cm

なめらかとろとろの肌ざわりが心地いいルームウェアで、スーパーひんやり＆リラックス。

2. ダイニング：冷たいドリンクやデザートづくりをワイワイ楽しみましょう。夏ならではの食事体験を。

・スリムアイスクリームメーカー(SF2R01) 3,990円

(約)幅9.6×奥行9.6×高さ21.3cm

これ1台で、アイスクリームもシェイクもおまかせ。お手入れ簡単、コンパクト収納など、手軽に使いやすい機能がうれしい。

・スリムかき氷器(LC2R01) 3,990円

(約)幅23.3×奥行15.2×高さ41.9cm

ふわふわからシャリシャリまでお好みで粗さを調節。手に持っても使えて、ちょっと贅沢な山盛りかき氷にも。

・アルミタンブラー（26SS SL／PT) 各599円

(約)幅7.5×奥行7.5×高さ11.7cm

冷たいドリンクを入れると柄が浮き出る楽しいデザイン。

・ PVCランチョンマット(SMOF CSU LQ26) 399円

(約)幅32×奥行42cm

ポップなビーチモチーフのマットで楽しさアップ。汚れをサッとふけるPVC素材。

３．ベッドルーム：さらさら立体的な織りの寝具カバーに、やわらかな質感のカーテンと、さらりとしたコットン入りラグ。涼しげな素材を重ねて、夏の夜を心地よく。

※画像はダブルサイズを使用

・まくらカバー(Nクール極冷 PBD 26-05) 999円

(約)幅63×奥行43cm

・ひんやりケットにもなる 掛け布団カバー (Nクール極冷 PBD 26-05 S) 3,990円 シングルサイズ 幅150×奥行210cm

ぽこぽことした表面がさらさら心地いい。

・遮光1級・断熱・遮熱カーテン(RD140 ブルー) ４,990円

(約)幅100×丈178cm 2枚入り

細かな糸使いで生地の豊かな表情が楽しめる。外の熱を遮り、室内の涼しい空気を逃がしにくい機能で、心地いい睡眠をサポート。

※画像は幅180×奥行180cmを使用

・洗える シンプル綿混ラグ(QA01) 3,490円

(約)幅100×奥行140cm

コットン入りでやさしい風合い。ブルーの柄がお部屋をさわやかに。

4. バスルーム：清涼感あるミントグリーンで、視覚から涼しさを取り入れて。お風呂あがりが、さっぱり快適なリフレッシュタイムに。

・タオル(CSU GT26)

フェイスタオル 299円 (約)幅34×奥行80cm

スリムバスタオル 599円 (約)幅34×奥行120cm

バスタオル 999円 (約)幅60×奥行120cm

ふちのデザインで、身支度の時間に楽しさをプラス。

・タオルドレス ストライプ(CSU GT26) 1,990円

(約)幅50×奥行91cm

・バスヘアターバン(CSU WT26) 399円

(約)幅20×奥行17×高さ3cm

・リストバンド2個セット(2P CSU WT26) 299円

(約)幅9×奥行7×高さ4cm

毎日が便利になるアイテムも、さわやかなカラーでそろえて心地よく。

・吸水がいい やわらかいバスマット(ST CSU NA26)

999円 (約)幅29×奥行39cm

珪藻土を使わない、新しい素材のバスマット。軽くてやわらかく、バスタイムが快適に。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。