電話解析AI「MiiTel Phone」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」が広島銀行に導入され、顧客対応の品質向上に貢献

電話解析AI「MiiTel Phone」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」が広島銀行に導入され、顧客対応の品質向上に貢献