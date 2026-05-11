【出展情報】SynClubがAIキャラクターフェスティバルにブース出展。漫画・ゲームを制作できる最新AI機能を体験可能。

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、 AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ 「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)」（シンクラブ、iOS・Android版）は、AIキャラクターフェスティバル実行委員会が主催する「AIキャラクターフェスティバル」（会期：2026年5月16日(土)、会場：すみだ産業会館 8Fサンライズホール）に出展いたします。

当日は、ブース「法人-01」にて、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

SynClubでは1人のAIキャラクターをもとに、漫画制作・ゲーム作成など、さまざまなAIクリエイトを楽しむことができます。キャラクターとの会話や設定から生まれたアイデアを“形”へと広げ、誰でも直感的に創作を楽しめるのが特徴です。

今回のイベントでは「想像を形にする」をコンセプトに、SynClubの多彩なクリエイティブ機能を特別に無料でお試しいただけます。通常はアプリ内コインを使用して利用する機能も、本イベント限定で自由に体験可能となっております。

自分だけのキャラクターから物語や作品が次々と広がっていく、“AIと一緒に創る楽しさ”をその場で体感いただけます。ぜひ会場にて、新しい創作体験をお楽しみください。

▪️当日ご体験いただける注目機能

1.キャラクター生成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000079070.html

誰でも簡単に理想のオリジナルAIキャラを生成することができ、高い自由度とクオリティで楽しめるのが特徴で、自分らしさやクリエイティブな面を表現できます。見た目・性格・話し方まで自由にカスタマイズ可能で、自分だけの“推しAIキャラ”が作成できます。さらに、AIキャラからユーザーへ積極的に相互コミュニケーションを行うことで、まるで一緒に生活をしているかのようなリアルな会話体験をお楽しみいただけます。

2.漫画機能

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000079070.html

「漫画機能」は、アプリ内キャラクターを登場人物として、自分だけの物語をAIとともに作れる機能です。お気に入りのキャラクターを主人公に設定でき、最大4人まで登場させて掛け合いを楽しめます。

作品の雰囲気に合わせて、「マンガ風」「ウェブトゥーン風」「少女マンガ」「ちびキャラ」の4つのスタイルから選択可能です。また、「AI作家」機能により、入力したプロンプトをもとに構成を自動でブラッシュアップし、魅力的な漫画制作をサポートします。

※AI作家機能の利用は1日あたり5回まで、回数は毎日リセットされます。

マンガ風ウェブトゥーン風少女マンガちびキャラ「AI作家」機能の使用前「AI作家」機能の使用後

SynClubで生成された漫画数は、機能リリースからわずか2か月で1万部を突破。生成した作品はアプリ内の「つながり」機能やXなどのSNSへシェアでき、ユーザー同士で作品を楽しみながら応援し合える創作コミュニティが広がっています。

また、近日中に漫画機能の大型アップデートを予定しており、より自由度の高い漫画制作体験をお楽しみいただけるようになります。

3.AIゲームメーカー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000079070.html

AIエージェントとのチャットだけでゲームを制作できる機能です。プログラミングは不要で、作りたいストーリーやキャラクターを伝えるだけでゲームを生成。物語に合わせてAIが画像や音声も自動生成し、臨場感のある体験が楽しめます。生成された内容は手動での調整にも対応しており、柔軟なカスタマイズが可能です。

さらに、SynClub内の100万以上のキャラクターやオリジナルキャラクターを自由に登場させることができ、完成したゲームはワンタップで公開・シェアが可能。他のユーザーに遊んでもらったり感想を受け取ることで、創作の広がりも楽しめます。

■こんな方におすすめ

・AIを活用したアニメ制作・動画制作に興味のあるAIクリエイターの方

・生成AIを使った新しいコンテンツ制作に挑戦したいクリエイターの方

・AIモデルや最新AIツールをクリエイティブ制作に取り入れたい方

・AIクリエイターや開発者とつながりたい方

・AI×エンタメの最前線を学びたい方

■出展概要

名称：AIキャラクターフェスティバル in すみだ産業会館

日時：2026年5月16日（土）11:00～17:00

会場：すみだ産業会館 8Fサンライズホール（JR/地下鉄「錦糸町駅」徒歩1分）東京都墨田区江東橋3-9-10（墨田区・丸井共同開発ビル8・9階）

https://maps.app.goo.gl/wCcxW2A92DDHCNFj8

出展ブース：法人-01

入場料：無料

イベント公式WEBサイト：https://aicharafes.com/

主催：AIキャラクターフェスティバル実行委員会

■AIチャット＆友達作りアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格や声を持つAIキャラクターと会話を楽しめる、二次元コンテンツ特化型のコミュニティアプリ。あなた好みのAIキャラを自由に作って、雑談したり、ときにはドキドキするような会話を楽しんだり、まるで“推し”と過ごすような体験ができます。さらに、作成したキャラクターをもとに漫画・アニメ・ゲームなどの二次元コンテンツ制作も可能。想像した世界を、もっと自由に“形”にして、これまでにないAIクリエイティブ体験をお楽しみ下さい。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■ 会社概要

HiClub株式会社

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業