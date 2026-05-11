最も過酷な条件でもパフォーマンスを追い求めるライダーのためのオフロードレースシューズ、S-Works Recon EVOを発売

オフロード最速

スペシャライズド・ジャパン合同会社

わずかなワットも逃さず推進力につなげたいXCおよびグラベルレーサーのために設計されたS-Works Recon EVOは、妥協のないパワー伝達と一日中でも快適な履き心地を両立します。

Ares 2譲りのレース仕様の精密さと、S-Works Reconで培われたオフロードDNAを融合。デュアルBOA(R)ダイヤルを備えた特許取得のPowerHugクロージャーが、フルガスでも足を確実にホールドするフィットを実現します。

最大限の効率を引き出すBody Geometryナチュラルラストを採用。徹底したテストと検証を重ね、世界の最高峰レベルでその性能が証明済み。オフロードパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます。

パワー伝達

再設計され拡大されたヒールカウンターと独自のPowerHug構造クロージャーシステムが後足部を安定させ、中足部を固定します。これによりペダリング効率とコントロールが向上。Ares 2で勝利を重ねたクロージャー構造に着想を得たこのシステムは、足とアッパーの接触面積を20%を拡大し、エネルギー損失を減らしてパワー伝達を最大化します。

人間工学とフィット

Body Geometryナチュラルラストをベースに誕生したRecon EVOは、前足部の圧力を44％軽減しながら適切な脚のアライメントを維持します。足の自然な形状に沿うよう最適化されたフィットゾーンが不快な硬さを和らげ、ホットスポットを排除。レースペースの強度や一日中のライドでも快適さを保ちます。

上質なオフロード機能

テクニカルな地形を想定して設計されたRecon EVOは、ラバーとTPUを組み合わせたラグを採用し、バイクを降りた場面でも安心感のあるトラクションを発揮します。 高さを交換可能なポンツーンによりペダルとの一体感を細かく調整でき、さらに微調整可能なBOA(R)ゾーンがパーソナライズされた性能を提供。トレイルで要求される精度と安定を備えた、完成度の高いフィットを実現します。

「Reconシューズのカーボンアウトソールと精密なフィットが、グラベルやマラソンレースでの圧倒的な強さを生み出します。」マット・ビアーズ(Specialized Off‑Roadチーム所属）

科学に基づくエルゴノミクス設計

マット・ビアーズがS-Works Recon EVOで2026年ケープエピックを制覇

Body Geometryテクノロジーは、25年以上にわたりパフォーマンスを高めながら、身体を支える快適性を追求してきました。それぞれの特長は足、膝、股関節を整列させ、無駄な負担を抑えながら、ライダーの力を確実な推進力へと変換します。

アーチサポート：荷重時でも本来の足の形状を維持し、アーチの潰れを防ぎます。内反ウェッジ：前足部の安定性を高めることで、ペダリング時の膝の軌跡を整えます。ナチュラルラスト：新しいBody Geometryラストは前足部の圧力を最大44％軽減します。中足骨ボタン：神経圧迫を軽減し、ホットスポットを減らします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QOPO-ZxvGRw ]

商品詳細

商品名：S-Works Recon EVO

価格：\69,300 (税込)

カラー：１色（ホワイト）

サイズ：40、40.5、41、41.5、42、42.5、43

参考重量：約280g（片足、サイズ44）

URL：https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-recon-evo/p/1000169977

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通じて人々の健康や生活の質を高めるとともに、環境や社会課題の改善に取り組んでいます。

医学的知見と人間工学、そして科学的検証を基盤とする「Body Geometry（ボディジオメトリー）」は、製品開発からバイクフィットに至るまで一貫してライダーの身体を中心に据える、スペシャライズド独自のアプローチです。サドル、シューズ、グローブなど幅広い製品開発に採用され、快適性と安全性を科学的に追求しています。



さらに、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスの研究を推進。ツール・ド・フランスをはじめとするワールドツアーで勝利を重ねるトップチームに、バイクや機材を提供しています。

ハイエンドモデルである『S-WORKS（エス・ワークス）』は、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーからも支持されています。技術革新への飽くなき挑戦は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。

また、トップアスリート向けだけでなく、世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開。マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、プロライダーと同じ技術を活かした多彩なモデルを提供しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

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