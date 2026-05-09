迫力の体験型ライブエンターテイメントが大阪初上陸！夏休みは恐竜の世界へ！！「DINO SAFARI 2026」大阪公演

株式会社サンライズプロモーション

DINO SAFARI 製作委員会は、毎年ゴールデンウィーク期間に東京・渋谷ヒカリエにて実施している体験型ライブエンターテインメント「DINO SAFARI」を、2026年8月の夏休み期間に関西で初開催いたします。大阪のATCホール、グランキューブ大阪の2会場で実施いたします。

■「DINO SAFARI 2026」が大阪へ！

大阪初開催！夏休みは恐竜の世界に没入しよう！

毎年ゴールデンウィーク期間に東京・渋谷ヒカリエにて実施している「DINO SAFARI」が、いよいよ大阪に初上陸いたします。

本公演は、まるで生きているかのような恐竜が観客の前で自由に歩き回り、まさに恐竜の世界に入り込んだかのような没入感を味わえる体験型ライブエンターテインメントです。

登場する恐竜は、ON-ART社（東京都立川市）が18年以上かけて開発した「恐竜型メカニカルスーツ」。

実際の生態などの再現を試みた恐竜たちを、間近で体験することができます。

大阪公演は夏休み期間中に実施し、8月5日（水）～12日（水）にATCホール Cホール（全22回）、8月14日（金）～16日（日）にグランキューブ大阪 イベントホール（全8回）の2会場にて計30公演を展開。

“長いトサカ”が特徴のパラサウロロフスの子どもや、“最強の肉食恐竜”とも呼ばれるティラノサウルス、日本で発見されたフクイサウルスをはじめとした、子どもから大人まで幅広い層から人気を誇る恐竜たちが大阪に集結いたします。

大阪公演では、芝生の上に座ってご覧いただく「芝アリーナ」とひな壇に並べた椅子にお座りいただく「丘アリーナ」の2つの席種を展開。

チケットは、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、アソビュー！にて、5月9日（土）10時より一般発売を開始いたします。

恐竜学者 小林教授監修！「恐竜カード」プレゼントも！

チケットご購入の全員に、もれなく「恐竜カード」を入場時にプレゼントいたします。

恐竜カードは、「ダイナソー小林」こと恐竜学者・小林快次 北海道大学総合博物館教授監修の解説付きで、ランダムでキラカードが当たります。

※種類はお選びいただけません。

ひと足先に東京公演体験！小林教授によるコメント到着！

僕は恐竜研究をしている専門家で、普通だったら“この恐竜の造形はどうだ”、“動きはどうだ”とか考えがちなんですけど、専門家の僕でも最初から没入するぐらい登場する恐竜もすごく出来がいい。

お子さんは喜ぶのは間違いないですし、意外に大人の方がすごい感動していますね。ただ恐竜を見せるだけじゃなくて、骨の作りであったり、その進化の行動の話、環境の話など学びがあって、しかもエンターテインメント性があるので何度でも楽しみたいと思える。エンターテインメントとサイエンスが融合するという、そういう意味で面白いショーです。

あと、今は生成AIで何でも再現できてしまう時代ですが、こういうイベントや体験をすごく大事にしてほしいんですよね。AIではやっぱり経験できない空間や匂いであったり、そういうものを肌で感じてもらえるのがこういうイベントだと思うので、生の体験をしてほしいなと思います。

▶恐竜学者：小林快次

北海道大学総合博物館教授。恐竜研究者として、特に獣脚類恐竜の進化や鳥類への移行、北極地域の恐竜生態に関する研究に取り組む。

これまでに、北海道のカムイサウルスやパラリテリジノサウルス、福井県のフクイサウルス、兵庫県のヤマトサウルスなど、日本の恐竜の命名を手がけ、国外でも多くの恐竜化石を発見。

近著には、『ティラノサウルス解体新書』（講談社）や『恐竜学』（東京大学出版会）などがある。

■登場恐竜

※都合により、出演恐竜が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

パラサウロロフス（全長約6.3m）

4-5月の東京公演にて「DINO SAFARI」に初登場したパラサウロロフスの子どもが大阪公演にも登場！

白亜紀後期に北米などで生息したハドロサウルス科の恐竜。頭の後ろに長く伸びたトサカが特徴で、近年の研究ではトサカの内部に長く曲がった鼻腔が通っており、共鳴器のように音を響かせて鳴いていた可能性が示されています。推定される音は約30～300Hzほどの低い周波数で、遠くまで届く音だったと考えられています。

(C)ON-ART

ティラノサウルス（全長8m）

言わずと知れた最強の肉食恐竜。

約6600万年前の白亜紀末には北米大陸の頂点捕食者として君臨していたと考えられています。

実は同じ頃、日本にもほぼ同じ大きさのティラノサウルス類が生息していたことが、化石研究からわかってきています。

(C)ON-ART

フクイサウルス（全長5.5m）

4-5月の東京公演にて「DINO SAFARI」に初登場したフクイサウルスが大阪公演にも登場！

福井県で発見された植物食恐竜で、日本を代表する恐竜の一つ。

イグアノドン類の仲間で、当時の陸上生態系で植物を食べて暮らしていました。

同じ地層からは中型の肉食恐竜フクイラプトルも発見されており、天敵の関係にあった可能性があります。

(C)ON-ART

ステゴサウルス（全長7m）

背中に並ぶ大きな骨の板と尾の鋭いトゲが特徴の植物食恐竜。

約1億5000万年前のジュラ紀後期に北米などで生息しました。

背中の板は血管が多い構造をもち、体温調節だけでなく、仲間へのアピールなどの役割もあった可能性が指摘されています。

(C)ON-ART

アロサウルス（全長6.4m）

約1億5000万年前のジュラ紀後期に北米などで生息した大型肉食恐竜。

長い頭骨と鋭い歯をもち、当時の生態系の頂点捕食者の一つでした。

また頭骨の構造から、顎を斧のように振り下ろして獲物を切り裂く狩り方をしていた可能性も指摘されています。

(C)ON-ART

アンキロサウルス（全長7.6m）

全身を厚い骨の装甲で覆い、尾の先にハンマー状の骨をもつ植物食恐竜。

白亜紀後期に北米などで生息し、近年の研究では尾の骨や関節の構造から、横方向に大きく振り強力な打撃を与えられた可能性が示されています。

日本でもアンキロサウルスの仲間の化石の発見が報告されています。

(C)ON-ART

ユタラプトル（全長4.8m）

白亜紀前期に北米で生息した大型のドロマエオサウルス類の恐竜。

鋭い鎌状の爪をもつことで知られており、近年の研究では複数個体の化石が同じ場所から見つかり、群れで行動していた可能性も議論されています。ティラノサウルスにも匹敵する恐ろしい捕食者です。

(C)ON-ART

“DINO-TECHNE”について

本公演に登場する恐竜は、ON-ART社が18年以上かけて開発した、“DINO-TECHNE” というリアル自立歩行恐竜型メカニカルスーツです。その卓越した造形技術は、国内外（二足歩行世界11カ国、四足歩行世界14カ国）で特許を取得、経済産業省関東経済産業局管内「第4回ものづくり日本大賞」優秀賞（2012年）、東京都ベンチャー技術大賞 特別賞（2009年）などを受賞するなど、高い評価を得ています。

株式会社ON-ART 代表取締役 金丸 賀也氏コメント

この恐竜を作り始めて20年近く経ち、最初の1号から比べて今4世代くらいまできているので、できるだけリアルに“どんな生き物だったのかな”というところが伝えたい核ではあるんですけど、恐竜のファンの方でなくても“やっぱり生き物ってとんでもないよな”と体現してくれる存在として恐竜はすごく適していて。人間と同じように生き物ですし化け物でもないのですが、実際にこの世界に存在して、それが生きていたということを言葉じゃなくて感覚で感じてほしい。みんなが“うわあ！すごい！”って言葉も出なくなるような瞬間を家族や友人で共有していただけると、そのあと会話になったり、いろんなことに興味を持つようになったりしていくと思うんです。それが我々の役目かなと思ったりします。

■公演概要

公演名

「DINO SAFARI 2026」大阪公演

会場

１.ATCホール Cホール

Osaka Metro南港ポートタウン線（ニュートラム）トレードセンター前駅 徒歩5分

２.グランキューブ大阪 イベントホール

京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口）すぐ

公演日時

主催 DINO SAFARI 2026 大阪公演 製作委員会

特別協力 ＡＴＣ

お問合せ先 サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

公式サイト https://dinosafari-osaka.jp/

入場料（全席指定／税込）

※公演回によって登場恐竜が変更することがございます。予めご了承ください。

※3歳以上有料。3歳未満膝上可。

※12歳未満のお子様は保護者様とご一緒にご観覧ください。

※全席“恐竜カード”特典付き

(ご購入いただいた公演当日会場にてお渡しいたします。その他の方法でのお渡し不可。)

※チケットは１枚からお買い求めいただけます。

※車椅子のお客様は、丘アリーナへのご案内。ご購入後お問い合わせにご連絡ください。

※本番中の撮影は一部可能です。ガイドの指示に従ってください。

※会場での一脚や三脚、大型の撮影機材は使用NGです。

※SNSへの1分以内の投稿は基本的にはOKですが、Youtubeなどを含む動画配信サイトへの投稿はご遠慮ください。

※上記、主催者依頼によるメディアやカメラマンは除きます。

※公演によっては取材の為、撮影カメラが入る場合がございます。放送、配信等にお客様が映り込む可能性がございますので、予めご了承下さい。

※会場内では水分補給以外の飲食はご遠慮ください。（水筒・ペットボトルのみ可）

※チケットの転売、正規購入ルート以外でのチケットご購入はおやめ下さい。

※安全の観点から出演者へのプレゼント・フラワースタンド等のお受け取りは一切お断りしております。ご了承ください。

※公演中止以外の払戻しはできません。

上演時間 50分～60分程度予定 （完全入替制）

チケット発売日

一般発売：2026年5月9日（土）10:00

《チケット販売所》

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