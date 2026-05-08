URBAN RESEARCHの新ハウスブランド「Picchi Nia」が始まります
2026年5月22日(金)より、新たなURBAN RESEARCHのウィメンズハウスブランドとして、
「Picchi Nia（ピッチニア）」が始まります。
Picchi Niaは、『ずっと変わらない好きなものを、自分らしく』をコンセプトに、流行に左右されず、自分の基準で「好き」を選び続ける女性のためのブランドです。
ディレクターには宮原英里氏を迎え、年齢やトレンドに縛られることなく、
自分の価値観で選び続けられるアイテムを提案します。
1st Collectionは、ヴィンテージショップに置いてあるような白いブラウスに着想を得て、
繊細なレースと白を基調とした一つ一つ表情の異なるブラウス・ワンピース24型・デニム2型と圧巻の
ラインナップをローンチ。
旗艦店となるURBAN RESEARCH KYOTO およびアーバンリサーチ オンラインストアで販売を
スタートします。
ヴィジュアルにはフォトグラファー白石晋一朗氏、スタイリストに吉田周平氏らを迎え、
Instagramにて先行公開。
宮原氏への取材記事も5月21日(木)に公開予定となっております。
公式インスタグラムより随時情報を発信していきます。ぜひご覧ください。
Picchi Nia Instagram @ picchinia_ur(https://www.instagram.com/picchinia_ur/)
Brand Director: Eri Miyahara
Art Director: Shogo Kosakai
Photographer: Shinichiro Shiraishi
Stylist: Shuhei Yoshida
Hair Stylist: Yu Nagatomo
Make-up Artist: Suzuki
Film: Hana Shimizu
Music: Riki Hidaka
Producer: Yusuke Nanbu
UR Project Director: Ryoko Inoue
PR & Project Management: Aoi Matsuzawa
Creative Advisor: Hiromichi Yumoto
【発売日・販売店舗】
2026年5月22日(金)
URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)
2026年5月23日(土)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.265837581.347401231.1778026678-37372211.1772172439)
Picchi Nia (ピッチニア）
『ずっと変わらない好きなものを、自分らしく』
Picchi Niaは流行に左右されず、自分の基準で「好き」を選び続ける女性のためのブランドです。
ヴィンテージやアンティークが持つ時間の深みを、現代のヘルシーでアクティブな雰囲気でまとい、
年齢に縛られず、いつ見ても心がときめき、着ると自然に元気になれて、うれしくなる。
「やっぱりこれが好き」と思える一着を提案します。