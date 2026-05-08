URBAN RESEARCHの新ハウスブランド「Picchi Nia」が始まります

株式会社アーバンリサーチ

2026年5月22日(金)より、新たなURBAN RESEARCHのウィメンズハウスブランドとして、

「Picchi Nia（ピッチニア）」が始まります。

Picchi Niaは、『ずっと変わらない好きなものを、自分らしく』をコンセプトに、流行に左右されず、自分の基準で「好き」を選び続ける女性のためのブランドです。

ディレクターには宮原英里氏を迎え、年齢やトレンドに縛られることなく、

自分の価値観で選び続けられるアイテムを提案します。

1st Collectionは、ヴィンテージショップに置いてあるような白いブラウスに着想を得て、

繊細なレースと白を基調とした一つ一つ表情の異なるブラウス・ワンピース24型・デニム2型と圧巻の

ラインナップをローンチ。

旗艦店となるURBAN RESEARCH KYOTO およびアーバンリサーチ オンラインストアで販売を

スタートします。

ヴィジュアルにはフォトグラファー白石晋一朗氏、スタイリストに吉田周平氏らを迎え、

Instagramにて先行公開。

宮原氏への取材記事も5月21日(木)に公開予定となっております。

公式インスタグラムより随時情報を発信していきます。ぜひご覧ください。

Picchi Nia Instagram @ picchinia_ur(https://www.instagram.com/picchinia_ur/)

Brand Director: Eri Miyahara

Art Director: Shogo Kosakai

Photographer: Shinichiro Shiraishi

Stylist: Shuhei Yoshida

Hair Stylist: Yu Nagatomo

Make-up Artist: Suzuki



Film: Hana Shimizu

Music: Riki Hidaka



Producer: Yusuke Nanbu

UR Project Director: Ryoko Inoue

PR & Project Management: Aoi Matsuzawa



Creative Advisor: Hiromichi Yumoto



【発売日・販売店舗】

2026年5月22日(金)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)



2026年5月23日(土)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.265837581.347401231.1778026678-37372211.1772172439)

Picchi Nia (ピッチニア）

『ずっと変わらない好きなものを、自分らしく』

Picchi Niaは流行に左右されず、自分の基準で「好き」を選び続ける女性のためのブランドです。



ヴィンテージやアンティークが持つ時間の深みを、現代のヘルシーでアクティブな雰囲気でまとい、

年齢に縛られず、いつ見ても心がときめき、着ると自然に元気になれて、うれしくなる。

「やっぱりこれが好き」と思える一着を提案します。