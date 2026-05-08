『あみあみ池袋miniフェアグッズ店２周年記念キャンペーン』開催！クーポンやノベルティを配布。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」2周年を記念して、「ホットアイマスク」や、お会計が300円OFFになるクーポンをプレゼントするキャンペーンを開催。


「福袋」も各種取り揃えております。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■あみあみ池袋miniフェアグッズ店 ２周年記念キャンペーン






●クーポン配布


配布期間：2026年5月16日(土) ～


内容：3,000円（税込）以上のお会計で、レジにてクーポンを提示で300円OFF！



※あみあみ池袋miniフェアグッズ店周辺でクーポンを配布



※配布は無くなり次第終了となります。


※あみあみ池袋miniフェアグッズ店のみ対象です。


※CD・書籍・フェア商品・福袋は対象外です ※キャンペーンは予告なく変更となる場合があります。


※１会計につき本クーポン１枚までご利用いただけます。



●ノベルティ配布


配布期間：2026年5月16日(土) ～5月17日(日)


内容：ホットアイマスクをプレゼント



※配布は無くなり次第終了となります。



●福袋


販売期間：2026年5月16日(土) ～



※なくなり次第終了となります。


※お一人さま各種１個まで。




詳細は@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)にてお知らせします。



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)