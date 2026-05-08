『あみあみ池袋miniフェアグッズ店２周年記念キャンペーン』開催！クーポンやノベルティを配布。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」2周年を記念して、「ホットアイマスク」や、お会計が300円OFFになるクーポンをプレゼントするキャンペーンを開催。

「福袋」も各種取り揃えております。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■あみあみ池袋miniフェアグッズ店 ２周年記念キャンペーン

●クーポン配布

配布期間：2026年5月16日(土) ～

内容：3,000円（税込）以上のお会計で、レジにてクーポンを提示で300円OFF！

※あみあみ池袋miniフェアグッズ店周辺でクーポンを配布



※配布は無くなり次第終了となります。

※あみあみ池袋miniフェアグッズ店のみ対象です。

※CD・書籍・フェア商品・福袋は対象外です ※キャンペーンは予告なく変更となる場合があります。

※１会計につき本クーポン１枚までご利用いただけます。

●ノベルティ配布

配布期間：2026年5月16日(土) ～5月17日(日)

内容：ホットアイマスクをプレゼント



※配布は無くなり次第終了となります。

●福袋

販売期間：2026年5月16日(土) ～

※なくなり次第終了となります。

※お一人さま各種１個まで。

詳細は@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)にてお知らせします。

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)