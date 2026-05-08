大阪初・関西初を含む自販機が集結！5月13日（水）JR京橋駅 西口改札外すぐに新しい駅ナカの健康スポット『Daily Charge Station』がオープン！

西日本旅客鉄道株式会社

5月13日（水）、JR京橋駅西口改札外すぐの旧ベーカリー店舗跡に、『Daily Charge Station』をオープンいたします。最新テクノロジーを導入し、素材にこだわった、健康的な「食」を手軽にチャージできる次世代型・無人健康スポットを展開します。

１． 駅ナカの新しい形 ：無人健康スポット

JR京橋駅西口改札すぐの場所に誕生する『Daily Charge Station』は、従来の自動販売機の枠を超えた、新しい「食」と「健康」のインフラです。大阪初・関西初を含む話題の自販機を集結させ、非対面かつスピーディーに、栄養を気軽にチャージできる空間を提供いたします。

通勤・通学客が多く行き交うJR京橋駅において、健康志向の商品を提供する自販機が集まる新しい駅ナカスポットを目指します。

２．展開ラインナップ：大阪初・関西初を含む厳選3ブランド

（１）SALAD STAND by OFFICE DE YASAI（ 次世代型サラダ自販機 ）

★大阪*1初設置( 2026年４月時点 )

株式会社KOMPEITOが運営する、AIカメラおよびダイナミックプライシング機能*2を搭載した最新型のサラダ自販機です。「スモークサーモンとチーズの贅沢サラダ」などを取り扱い、栄養価をできるだけ損なわない製法で仕上げた「コールドプレスジュース」も提供。

駅という日常の動線の中で、健康志向の方にも選びやすいフードをお届けします。

＊1 大阪府内初

＊2 AIカメラで取得した自動販売機周辺の通行量や、商品の消費期限などから、AIが最適な商品の価格を分析し、自動的に更新する機能です（ 特許取得済 ）。それにより、消費を促進し、フードロス削減が期待できます。

〔 SALAD STAND HP 〕 https://salad-stand.com/(https://salad-stand.com/)

【商品名】

スモークサーモンとチーズの贅沢サラダ

【売価】

1,480円（税込）*3

【商品名】

コールドプレスジュース

【売価】

・250ml 800円（税込）*3

・400ml 1,200円（税込）*3

＊3 価格は時期・状況により変動する場合があります。

（２）酒蔵がつくったバナナスムージー。（ 米麹スムージー ）

★関西*4初設置( 2026年４月時点 )

千葉県の老舗酒蔵「株式会社旭鶴」の伝統技術と完熟バナナを融合させた、麹甘酒入りのヘルシースムージーです（ 運営：株式会社くれあーる ）。米麹の優しい甘みが特徴で、自販機形式としては関西初登場となります。しっかりとしたバナナの香りと本格的な味わいを手軽なボトルスタイルで提供し、忙しい毎日に寄り添う健康的なエネルギーチャージをサポートします。

【商品名】

酒蔵がつくったバナナスムージー

【売価】

300円（税込）

＊4 関西…近畿二府四県（滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県）

（３）IJOOZ（生搾りオレンジジュース）

★最新トレンドの生搾り体験

世界30カ国以上で展開され、日本国内でも話題沸騰中の生搾りオレンジジュース自販機です。生のオレンジをその場で搾り、フレッシュなジュースを最短約45秒で提供。スマートな非対面販売でありながら、果実本来のビタミンと香りをそのままに、手軽なリフレッシュ体験を提案します。

【商品名】

生絞りオレンジジュース

【売価】

350円（税込）*3

＊3 価格は時期・状況により変動する場合があります。

３．施設概要

【名称】

Daily Charge Station（ デイリーチャージステーション ）

【開業日】

2026年5月13日（水）（ 準備でき次第、販売開始します。 ）

【所在地】

JR京橋駅西口改札外（ 大阪府大阪市都島区東野田町3-2-7 ）

【営業時間】

JR京橋駅 始発～終電（ メンテナンス時等を除く ）

【決済方法】

現金、交通系ICカード、各種キャッシュレス決済対応

（ 自販機によって、決済方法が異なります。 ）

【位置図】

４．開発の狙い

当社では「駅ナカ」を、単なる通過点から「生活を豊かにする拠点」へと進化させています。

今回、先進の無人販売技術と健康価値を組み合わせることで、オフィスワーカーや地域の皆様のウェルビーイングを支える新たなハブを目指してまいります。

通勤・通学の合間でも、いつでも手軽に“健康的な食品が購入できる”駅ナカの新しい健康スポットとして、今後、ブランド展開を考えております。

５．その他

【会社概要】

・社名：株式会社 ジェイアール西日本デイリーサービスネット

・事業内容

JR西日本の近畿地の駅構内における物販を中心とした店舗の企画、開発、営業

JR西日本の近畿地区の駅構内における商業施設のデベロッパー事業