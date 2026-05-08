東宝ハウスライフソリューションズグループ、2026年度、新入社員21名が新たに入社。入社式のリアルな模様を公式YouTube「東宝ハウスのVLOG」にて公開中

株式会社東宝ハウスホールディングス

株式会社東宝ハウスホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐井川稔）は、2026年4月2日に新卒入社式を執り行い、未来を担う新卒社員21名を新たな仲間に迎え入れました。

▼21名の新たな仲間と共に「入居がスタート」という新しい価値提供を

東宝ハウスライフソリューションズグループ（略称：TLS）は、単なる不動産仲介に留まらず、物件の引き渡し後の住まいや暮らしに寄り添うライフソリューション企業へと進化を続けています。アフターフォローの専門法人である株式会社東宝ハウスNEXTを中心とし、金融領域（保険・資産形成）やホーム領域（住まいの点検・リフォーム）においてサービスを拡充する中、今回入社した21名の新卒社員たちは、お客様へ提供する新しい価値「入居がスタート」を共に創り上げていく大切な存在です。

当グループが人材育成にどのような想いを込めているのか。そして、働くメンバー一人ひとりの幸福（MemberHappiness）と、お客様の幸福（UserHappiness）をどう追求していくのか。新たな仲間と共に、住まいを通じた幸せな人生の創出に貢献し続けるライフソリューション企業として、さらなる発展を目指してまいります。

▼入社式のリアルをYouTube「東宝ハウスのVLOG」で公開中

弊グループでは、お客さまや就職希望者の方々が抱く「本当のところは、どんな会社なんだろう？」という疑問にお応えするため、「東宝ハウスのVLOG」シリーズを動画配信しております。

「人がすべて、人が最大の財産」という当社の経営方針のもと、新しい仲間21名をどのように迎え入れているのか、そのありのままの姿を本年度はVLOG形式で記録いたしました。テキストや写真だけでは伝わりにくい「東宝ハウスらしさ」を感じ取っていただけるコンテンツとなっています。

今回の入社式VLOGを通じて、東宝ハウスの透明性や、お客様・仲間への熱い想いを深くご理解いただく機会となれば幸いです。ぜひ動画をご覧いただき、東宝ハウスのリアルな雰囲気を感じてください。

▼「入社式VLOG」ご視聴はこちらから

https://youtu.be/ekvw5VwKW5g?si=xWdxqwl0FxnO0WAV

▼東宝ハウスライフソリューションズグループ（略称：TLSグループ）について

不動産仲介業を行う26社の営業会社とアフターサポート専門の株式会社東宝ハウスNEXT、銀行代理業を担う株式会社東宝ハウスフィナンシャルを展開している企業グループです。不動産の引き渡しだけで終わらず、「入居がスタート」とし、入居後の暮らしに寄り添い、「住まい」や「暮らし」に関わる様々なソリューションを提供しています。

「住まいのもっと先へ」。お客様を最優先とするUserFirstの姿勢をもち、お客様のUserHappinessを叶えます。そして、働く仲間のMemberHappinessも実現します。

<経営理念>

「住まい」を通じて、

ひとつでも多くの幸せな人生を

世の中に増やし続けていくために、

私たちは本気で努力する。

そして、私たちも幸せになる。

<ビジョン>

顧客感動度NO.1企業

期待を超える「満足」。

想像を超える「安心」。

そして、それは「感動」になる。

【本件に関するお問い合わせ】

・名称：株式会社東宝ハウスホールディングス

・所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル29階

・代表者：代表取締役 佐井川稔

・主な事業内容：不動産経営コンサルタント業総合経理代行業システムインテグレーション業

・担当窓口：広報 一元貴輝

・TEL：03-6302-0040

・E-mail：hitomoto@thg.ne.jp

・URL：http://thg.ne.jp/