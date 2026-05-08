いきなり！ステーキ公式アプリ　会員数１７０万人達成！全アプリ会員に２００円引きクーポンを配布！

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株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、いきなり！ステーキ公式アプリの会員者数170万人達成を記念して、お会計時にご利用いただける200円引きクーポンを全アプリ会員へ配布いたします。尚、その場でご登録いただいた新規会員も対象となり、即時利用が可能です。















【クーポン利用期間】

第 1 弾：5 月 11 日(月)~5 月 17 日(日)200 円×1 枚配布

第 2 弾：5 月 18 日(月)~5 月 24 日(日)200 円×1 枚配布

※アプリ内「会員特典」に付与されます。

※期間中お１人様１枚１回限り

※その他肉マイレージ会員特典との併用が可能です。

※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。

【クーポン配布対象者】

いきなり！ステーキ公式アプリの全会員

※新規会員も対象となります。

【クーポン利用期間】

各クーポンに記載

※利用期限が過ぎた場合、ご利用いただけません。

【利用方法】

お会計時にご提示ください。

※お会計後にご提示いただいた場合、ご利用いただけませんのでご注意ください。