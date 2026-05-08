Medable CEOのミッシェル・ロングマイアー、GoogleおよびMayo Clinicのリーダーとともに日本最大の製薬サミットにゲストスピーカーとして登壇





日本で急速に拡大する臨床研究分野におけるイノベーションの焦点となるエージェント型AI

カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エージェント型AIによる臨床開発向けの主要テクノロジー・プラットフォームであるMedable Inc.は、同社のCEO兼共同創業者を務めるミッシェル・ロングマイアー博士が、日本最大の製薬カンファレンス「Ubie Pharma Summit」（2026年5月13～14日）に3名の国際ゲストスピーカーの1人として登壇すると発表しました。同博士は第5回となる同イベントで、Google for Healthのクリニカルスペシャリストであるジャスティン・チェン氏（MD）、およびMayo Clinic Platformのプレジデントであるジョン・D・ハラムカ氏（MD）とともに登壇します。

2025年のUbie Summitには1,000人を超える参加者が集まりました。今年は、日本の政府機関、医療機関、ならびにアストラゼネカ、ブリストル マイヤーズ スクイブ、第一三共、日本イーライリリー、グラクソ・スミスクライン、ノバルティス、リジェネロンなどのグローバル製薬企業から、多数の著名なリーダーが来場します。

日本は、ドラッグ・ラグ／ドラッグ・ロスの解消に向けて医薬品開発環境を積極的に強化しており、官民連携ならびにAI、バイオテクノロジー、新規モダリティへの投資を通じて、2030年までに年間研究開発投資3兆円（200億米ドル超）の達成を目指しています。主な取り組みには、先駆け審査指定制度、希少疾患に対する条件付き早期承認、リアルワールドエビデンス（RWE）の活用などがあります。

Medableのロングマイアー博士は、次のように述べています。「日本屈指の業界イベントで、Medableと米国を代表して登壇できることを光栄に思います。日本には美しい景観に加え、先進技術を通じたイノベーションと近代化を重視する文化があります。Medableがエージェント型臨床開発プラットフォームを通じて日本の臨床研究にもたらしたいと考えているのも、まさにこうした先進技術によるイノベーションと近代化です。」

Medableの「Agent Studio」は、治験の進行を遅らせる反復的でコンプライアンス要件に基づく作業に対処することで、臨床オペレーション能力を変革します。試験チームが何万件もの文書を手作業で分類、確認、ファイリングする代わりに、AIエージェントがこれらの作業を自動的に処理し、試験の文脈と要件に照らして検証します。その際、人間による監督も組み込まれます。MedableのAIエージェントは標準的な臨床システムと互換性があり、監査証跡によって完全な透明性を維持します。これにより、ワークフローのボトルネックを解消するAIオペレーション・レイヤーを提供します。例えば、MedableのClinical Monitoring AgentとTMF Agentは、試験チームの効率向上を支援する2つのエンタープライズ・グレードのエージェントです。

Medableの経営陣は今月、ボストンで開催されるFierce Biotech Week（5月12～14日）、ボストンで開催されるBio-IT World ExpoのSCOPE X（5月18～19日）、ロンドンで開催されるClinical Trials Technology Congress（5月19～20日）、シカゴで開催される米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会（5月29日～6月2日）など、他の主要ライフサイエンス業界イベントでも講演します。

Medableについて

Medableは、有効な治療法をより迅速に人々に届けることを使命としています。同社のエージェント型デジタル臨床試験プラットフォームは、臨床研究の迅速化、規模拡大、患者アクセス向上を実現し、治療法や根治法のない数千もの疾患に対する医薬品開発を加速します。Everest GroupからeCOA分野のリーダーに選出されたMedableのプラットフォームは、70か国、120言語で400件近い臨床試験に導入されており、世界中で100万人を超える患者を支援しています。Medableは、カリフォルニア州パロアルトに本社を置く、ベンチャー投資を受けた非公開企業です。詳細はmedable.comをご覧ください。

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Source: Medable Inc.