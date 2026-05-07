「家族アルバム みてね」世界累計利用者数が3,000万人突破！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が提供する子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」（以下「みてね」）は、2015年4月のサービス開始から多くのご家族にご利用いただき、2026年5月7日（木）に世界累計利用者数が3,000万人（*1）を突破したことをお知らせします。

*1 iOS・Android(TM) アプリ登録者数、ブラウザ版登録者数の合計

■ 国内ではママやパパの「半数」が利用、海外での新規登録者数が国内以上に成長

「みてね」は、ママやパパが撮った子どもの写真や動画を、祖父母や親戚など招待した家族だけに簡単に共有できる写真・動画共有アプリです。2015年のリリース以後、お子さまが産まれたら使用するアプリとしてご愛用いただき、日本国内ではママやパパの半数となる約65％以上の方（*2）にご利用されています。リリースから11年を迎え、成長し続けているサービスとなりました。

また、「みてね」は7言語（*3）・175の国と地域でサービスを提供しており、海外での新規家族数は引き続き国内を上回って成長しています。国内の新規ユーザーが安定的に増加していることに加え、海外でも「みてね」のニーズが広がっており、増加速度は年々早まっています。

「みてね」は、『子育てをもっと楽しく』『“孤育て”をなくす』を実現するため、これからも家族みんなが楽しくコミュニケーションできる場を提供してまいります。



*2「みてね」登録時に入力されたお子さまの誕生日と厚生労働省発表「人口動態統計」から算出。2024年12月時点で65%

*3 日本語、英語（アメリカ英語・イギリス英語）、中国語（繁体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語

■取締役ファウンダー 上級執行役員／「みてね」事業責任者 笠原 健治 コメント

お陰様で、「みてね」が3,000万人の方にご利用頂くサービスに成長しました。

日頃ご利用頂いているユーザーの皆さまに、あらためて心より感謝申し上げます。



2015年に誕生した「みてね」は昨年、節目となる10周年を迎え、初の大型リアルイベント「みてね10周年 感謝祭」を開催しました。会場でご家族の皆さまの笑顔に直接触れ、私たちが提供してきたものが、「家族の絆」そのものであったことを、運営チーム一同で改めて実感する機会となりました。

現在「みてね」は7言語・175の国と地域に広がり、海外ユーザーの割合が全体の4割を超え、中でも北米のユーザーが2割を占めるなど、グローバルでの成長がさらに加速しています。言語や文化、子育ての環境が違っても、子どもの成長を喜び、家族で分かち合いたいという願いは世界共通なのだと力強く感じています。



3,000万人という大きな節目を迎え、これからの「みてね」は、スマートフォンの中だけの「写真・動画共有アプリ」という枠を超えていきます。「みてねプレミアム」や「写真プリント」といった関連サービスの拡充に加え、みまもりGPS端末やオンライン診療への展開など、家族のコミュニケーションを多角的にサポートするプラットフォームへと進化を続けています。



サービスが拡大し、形を変えていっても、「子ども自身や家族がアルバムを見返し、参加する皆さまからの深い愛情を受け取れる場所でありたい」という根底の想いは決して変わりません。これからも「世界中の家族のこころのインフラ」として、皆さまの期待を超えるさらなる挑戦を続けてまいります。

■「家族アルバム みてね」とは ＜ https://mitene.us/(https://mitene.us/) ＞

ママやパパが撮った子どもの写真や動画を、祖父母や親戚など、招待した家族だけに共有できるアプリです。写真・動画は無料無制限でアップロード可能なので子どもとの日常を気軽に共有でき、子どもの笑顔や成長にコメントしあうことで、家族間で愛情あふれるコミュニケーションが生まれます。これまで多くのご家族にご利用いただいており、2026年5月には世界累計利用者数が3,000万人※を突破しました。グローバル展開も進めており、現在7言語・175の国と地域でご利用いただけます。また近年ではアプリだけに留まらず、毎月11枚無料の写真プリント、年賀状、フォトブックなど「みてね」内の写真を活用したサービスを複数展開するほか、「みてねみまもりGPS」などの提供を開始するなど、写真に限らず子どもを中心とした家族のニーズに応えるサービスにも事業領域を広げています。

※iOS・Androidアプリ登録者数、ブラウザ版登録者数の合計

■アプリ概要

アプリ名 「家族アルバム みてね」

価格 無料

対応OS 【iOS】iOS17.0以上

【Android】Android9.0以上

ダウンロード方法 ・各ストアで「みてね」と検索

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id935672069

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mitene

公式サイト【日本語】 https://mitene.us

【アメリカ英語】 https://family-album.com

【イギリス英語】 https://family-album.com/en-gb

【フランス語】 https://family-album.com/fr

【ドイツ語】 https://family-album.com/de

【スペイン語】 https://family-album.com/es

【韓国語】 https://family-album.com/ko

【中文（繁體字）】 https://family-album.com/zh-tw

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよび「家族アルバム みてね」の名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。

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