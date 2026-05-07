【Simejiランキング】Z世代が選ぶ!!「お母さんにしたい有名人TOP10」

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長 Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。

今回のテーマは5月10日の「母の日」に関連して、Z世代が選ぶ!!「お母さんにしたい有名人TOP10」

集計期間：2026/04/09～2026/04/26 有効回答数：16～29歳 男女 1,584名

母の日のシーズンに合わせ、Simejiでは「理想のお母さん像」をテーマにアンケート調査を実施しました。ユーザーが思い描く「理想のお母さん」について、自由記述形式でリアルな声を募集。Z世代が憧れる人物像が見える結果となりました。

さらに番外編として、「お母さんになって欲しいキャラクターランキング」もあわせてご紹介します。

第1位：天海祐希

舞台・ドラマ・映画など幅広い分野で活躍する女優・天海祐希さんが第1位となりました。

“頼りがい”や“芯の強さ”を感じさせるイメージに加え、はっきりとした物言いの中にも優しさを感じる点が、多くの支持を集めたようです。ユーザーからは、「悩みを真剣に聞いてくれそう」「アドバイスが的確そう」「厳しさと優しさのバランスが理想的」「困ったときに守ってくれそう」といった声が寄せられました。

また、ドラマ『女王の教室』などで見せた強く包容力のある姿を重ね合わせ、「安心感のあるお母さんになりそう」といったコメントも見られました。

第2位：北川景子

女優として活躍する北川景子さんが第2位にランクイン。“しっかりしていそう” “きちんと育ててくれそう”といった安心感に加え、優しさと厳しさを兼ね備えたイメージが支持を集めました。ユーザーからは、「家事・仕事・育児を両立していそう」「子どものために色々工夫してくれそう」「SNSなどからも家族想いな印象が伝わる」といった意見が寄せられています。

また、美容やハンドメイド好きとして知られる一面から、「子どもの頃に何か作ってもらえたら嬉しそう」といった声も見られました。

第3位：橋本環奈

朝ドラのヒロインや、女優業のみならずNHK紅白歌合戦では司会も務めるほどの国民的人気女優として確固たる地位を築いている橋本環奈さんが第3位にランクインしました。「明るい」「優しそう」「かわいい」といった親しみやすいイメージが多く寄せられ、ポジティブで元気をもらえる存在として支持されたようです。

ユーザーからは、「一緒にいたら毎日楽しそう」「おしゃれやメイクの話もしてくれそう」「見ているだけで元気になれる」といった声が集まりました。“友達のような距離感”を持つ母親像として憧れるユーザーも多く見られました。

第4位：辻希美

元モーニング娘。として知られ、現在は5人の子供を持つママタレントとして活躍している辻希美さんが第4位にランクイン。SNSや動画などを通じて発信される家族との日常や育児の様子が、多くの共感を集めたようです。

ユーザーからは、「子どもの気持ちを尊重してくれそう」「家庭がいつも楽しそう」「好きなことを一緒に楽しんでくれそう」といった声が寄せられました。また、「しっかり叱るところは叱ってくれそう」「パワフルで頼りになりそう」など、“リアルなお母さん像”への支持も目立ちました。

第5位：いとうあさこ

タレントとして活躍するいとうあさこさんが第5位にランクイン。明るさや面倒見の良さ、包容力を感じさせるイメージが支持されたようです。

ユーザーからは、「悩みをちゃんと聞いてくれそう」「落ち込んだときに寄り添ってくれそう」「面白くて安心できそう」といった意見が寄せられました。さらに、「小言を言いながらも結局全部やってくれそう」といった、“親しみのある優しさ”も支持されているポイントのようです。

第6位：綾瀬はるか

女優の綾瀬はるかさんが第6位にランクインしました。柔らかい雰囲気と包容力のあるイメージに加え、美人でありながら親しみやすさを感じる点が支持を集めたようです。

ユーザーからは、「優しく受け止めてくれそう」「家族を大切にしてくれそう」「頼れるお母さんになりそう」といった声が寄せられました。また、ドラマや映画で演じた役柄の印象から、“理想の家族像”を重ねる意見も見られました。

第7位：ちゃんみな

アーティストとして活躍するちゃんみなさんが第7位にランクイン。“強さ”と“優しさ”を兼ね備えたイメージや、自分らしく生きる姿勢への憧れが支持につながったようです。

ユーザーからは、「褒めるときと叱るときのバランスが上手そう」「挑戦を応援してくれそう」「自己肯定感を上げてくれそう」といった声が寄せられました。オーディション番組などで見せた候補者との真正面から向き合う姿勢からも、“寄り添ってくれる大人像”を感じたという意見も見られました。

第8位：吉田沙保里

オリンピック3連覇・世界選手権13連覇など前人未到の大記録から「霊長類最強女子」とも称される、元レスリング選手の吉田沙保里さんが第8位にランクイン。精神的・肉体的な強さに加え、“守ってくれそう”という安心感が支持されたようです。

ユーザーからは、「いざという時に頼りになりそう」「真剣に向き合ってくれそう」「強く育ててくれそう」といったコメントが寄せられました。スポーツ選手としての力強いイメージが、“安心できる母親像”につながっていることがうかがえます。

第9位：新垣結衣

女優の新垣結衣さんが第9位にランクイン。穏やかで優しい雰囲気や、“平和な家庭”をイメージさせる空気感が支持を集めました。ユーザーからは、「優しそうで安心できる」「家族との時間を大切にしてくれそう」「穏やかな家庭になりそう」といった声が寄せられました。

第10位：ゆうちゃみ

モデル・タレントとして活躍するゆうちゃみさんが第10位にランクイン。明るく親しみやすいキャラクターに加え、“今どきの感覚を理解してくれそう”というイメージが支持を集めました。ユーザーからは、「流行に敏感だから話が合いそう」「悩みも友達みたいに聞いてくれそう」「メイクやSNSのことも気軽に相談できそう」といった声が寄せられています。

また、「明るくポジティブで、毎日楽しそう」といった意見も見られ、“距離の近いお母さん像”として共感を集める結果となりました。

■総評

今回のランキングでは、女優・タレント・アーティスト・スポーツ選手など、幅広いジャンルから“理想のお母さん像”として支持を集める結果となりました。特に上位には、「芯の強さ」「安心感」「相談しやすさ」「子ども想い」といった要素を持つ人物が多くランクイン。単なる“優しさ”だけでなく、“頼れる存在”であることが重視されている傾向がうかがえます。

一方で、橋本環奈さんのように「親しみやすさ」「一緒にいて楽しそう」といった“友達のような距離感”を評価する声も多く、Z世代における理想の母親像が多様化していることも特徴的です。

また、リアルな家庭感や日常の温かさを感じさせる人物への支持も目立っており、「憧れ」と「身近さ」の両方を求める価値観が見える結果となりました。

■番外編１. Z世代が選ぶ!!「お母さんになって欲しいキャラクターTOP10」

母親像を語る際、現実の女優・タレントだけでなく、アニメや漫画に登場する“理想のお母さんキャラクター”を思い浮かべる人も少なくありません。そこで今回は、Z世代を対象に「お母さんになって欲しいキャラクター」についてアンケートを実施しました。

本ランキングではTOP10を発表。その中から、特に多くの共感コメントが寄せられたTOP5について、選出理由とあわせてご紹介します。

集計期間：2026/04/09～2026/04/26 有効回答数：16～29歳 男女 1,584名

第1位：野原みさえ（クレヨンしんちゃん）

『クレヨンしんちゃん』に登場する野原みさえが第1位にランクインしました。“怒るときはしっかり怒るけれど、根底には深い愛情がある”という、現実味のある母親像が多くの支持を集めたようです。

ユーザーからは、「忙しい朝でもちゃんとご飯を作ってくれそう」「ダメなことは叱ってくれるけど愛情を感じる」「家族のために全力で動いてくれそう」といった声が寄せられました。

また、日常の中で見せるユーモアや人間らしさも、“理想のお母さん”として共感を集めたポイントとなっているようです。

第2位：工藤有希子（名探偵コナン）

『名探偵コナン』に登場する工藤有希子が第2位にランクイン。美しさや自由奔放な性格に加え、家族を大切にする姿勢が支持を集めました。

ユーザーからは、「新一のことを変わらず大事にしているところが素敵」「夫婦で支え合っている印象がある」「自由そうに見えて芯が強い」といったコメントが寄せられました。“楽しさ”と“母親らしさ”を両立している点が、多くの共感につながったようです。

第3位：ヨル・フォージャー（SPY×FAMILY）

『SPY×FAMILY』のヨル・フォージャーが第3位にランクインしました。強さと優しさを兼ね備えたキャラクター性に加え、家族を守ろうとする姿勢が支持を集めています。ユーザーからは、「家族思いで安心感がある」「強くて頼りになりそう」「少し天然なところも親しみやすい」といった声が寄せられました。

“かっこよさ”と“母性”が同時に成立している点も、人気の理由として挙げられます。

第4位：星野アイ（【推しの子】）

『【推しの子】』に登場する星野アイが第4位にランクイン。作品への熱量やキャラクターそのものへの“推し”感情が、そのまま支持につながる結果となりました。

ユーザーからは、「親子の描かれ方に感動した」「華があって憧れる」「強さの中に優しさを感じる」といった声が寄せられました。また、「ステージでも日常でも存在感がある」といった意見も見られ、“アイドル性”と“母性”をあわせ持つ存在として印象に残っていることがうかがえます。

第5位：母（あたしンち）

『あたしンち』のお母さんが第5位にランクインしました。親しみやすさやユーモア、日常感あふれる家庭の空気感が支持を集めたようです。

ユーザーからは、「毎日楽しそう」「会話が絶えなさそう」「料理上手で包容力がありそう」といった声が寄せられました。また、“完璧すぎないリアルさ”に安心感を覚えるユーザーも多く、理想を押しつけるのではなく、「一緒に生活したくなるお母さん像」として支持されていることがうかがえます。

■総評

今回のランキングでは、長年親しまれてきた家庭系アニメの母親キャラクターから、近年話題となった人気作品のキャラクターまで、幅広いジャンルから“理想のお母さん像”が選ばれる結果となりました。

上位にランクインしたキャラクターに共通していたのは、「子どもを思う気持ち」「日常を支える存在感」「困ったときに寄り添ってくれそうな安心感」といった要素です。

また、単なるビジュアルや人気だけではなく、作品内で描かれる“母性”や“家族との関係性”を重視する傾向も見られました。叱る、励ます、見守る、ときには一緒に笑う――そうした具体的な日常描写が、“理想のお母さん”としての支持につながっているようです。

Z世代にとっての「お母さんになってほしいキャラクター」は一つの理想像に限定されず、“安心感”“楽しさ”“頼もしさ”など、さまざまな価値観を映し出す結果となりました。

■全体総評

今回の調査では、「頼りがい」「安心感」「親しみやすさ」など、“日常を一緒に過ごしたい存在”としての母親像が支持を集める結果となりました。有名人部門では、天海祐希さんや北川景子さんのような芯の強さを感じさせる人物に加え、橋本環奈さんや辻希美さんのような“距離の近さ”や家庭感に共感する声も多く見られました。

また、キャラクター部門では、野原みさえやヨル・フォージャーなど、“家族を支える強さ”や“生活感のある優しさ”を持つキャラクターが上位にランクイン。今回の結果から、Z世代にとっての理想のお母さん像は、「気軽に話せて、必要なときに支えてくれる存在」であることがうかがえます。

いかがでしたでしょうか？母の日をきっかけに、自分にとっての“理想のお母さん像”について考えてみるのも良いかもしれません。

■調査概要

調査名：Simejiランキング「お母さんにしたい有名人/お母さんになって欲しいキャラクターTOP10」

調査対象：全国のSimejiユーザー

有効回答数：16～29歳 男女 1,584名

調査期間：2026年4月9日～4月26日

調査方法：Simejiアプリ内アンケートフォームにて実施

調査主体：Simeji

■Simejiランキングとは

Z世代のユーザーの皆様が持つ最新のトレンドを発信。Simejiアプリ上でアンケートを実施し、その調査結果をランキング化しています。

Simejiランキング https://simeji.me/?p=news

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

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