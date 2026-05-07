噛むほどクセになる「かむかむメロンソーダ」が今年も5月から期間限定で再登場！！
三菱食品株式会社（東京都文京区）は、噛んで食べるチューイングキャンデー「かむかむメロンソーダ30g」を2026年5月11日（月）から全国で発売します。
〈かむかむメロンソーダの特徴！〉
「かむかむメロンソーダ」は、“初めは固く、噛むほどに柔らかくなり、やがて消えていく”
という、かむかむシリーズ独自の食感はそのままに、噛むたびに口いっぱいに広がるメロンソーダの
爽快な味わいが特徴です。炭酸感あふれる刺激とクセになるおいしさは、発売当初から、多くの
お客様にご支持をいただいております。
今回のパッケージリニューアルでは、「メロンソーダ」の炭酸感を視覚的に表現したデザインを
新たに採用。シュワッとはじけるような炭酸の刺激と、清涼感が伝わるビジュアルに仕上げ、店頭で
も目を引き、思わず手に取りたくなるパッケージに仕上げました。
日常のちょっとした気分転換や、仕事・勉強の合間のリフレッシュにも最適な一品です。
この機会にぜひ、「かむかむメロンソーダ」をご賞味ください。
〈商品概要〉
⚫商品名 ： かむかむ メロンソーダ
⚫内容量 ： 袋 30g
⚫希望小売価格： 袋 150円 （税別）
⚫発売期間 ： 2026年5月11日（月）～ 2026年6月末迄
⚫販売エリア ： 全国
〈かむかむシリーズ〉
かむかむシリーズは30gの袋タイプと120gのボトルタイプも品揃えしております。
年間で発売している商品は「レモン」と「シャインマスカット」、
3月～8月の期間で「シュワッと爽快！ラムネ味」を発売しております。
【かむかむ年間発売品】
〈かむかむ追加情報！〉
■かむかむホームページ：https://www.mitsubishi-shokuhin.com/confectionery/camucamu/
■かむかむ公式Instagram：@kamukamulemon_jp
■新キャラクター「ますかっぴよ」誕生！