噛むほどクセになる「かむかむメロンソーダ」が今年も5月から期間限定で再登場！！

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社（東京都文京区）は、噛んで食べるチューイングキャンデー「かむかむメロンソーダ30g」を2026年5月11日（月）から全国で発売します。

〈かむかむメロンソーダの特徴！〉

「かむかむメロンソーダ」は、“初めは固く、噛むほどに柔らかくなり、やがて消えていく”

という、かむかむシリーズ独自の食感はそのままに、噛むたびに口いっぱいに広がるメロンソーダの

爽快な味わいが特徴です。炭酸感あふれる刺激とクセになるおいしさは、発売当初から、多くの

お客様にご支持をいただいております。

今回のパッケージリニューアルでは、「メロンソーダ」の炭酸感を視覚的に表現したデザインを

新たに採用。シュワッとはじけるような炭酸の刺激と、清涼感が伝わるビジュアルに仕上げ、店頭で

も目を引き、思わず手に取りたくなるパッケージに仕上げました。

日常のちょっとした気分転換や、仕事・勉強の合間のリフレッシュにも最適な一品です。

この機会にぜひ、「かむかむメロンソーダ」をご賞味ください。

〈商品概要〉

⚫商品名 ： かむかむ メロンソーダ

⚫内容量 ： 袋 30g

⚫希望小売価格： 袋 150円 （税別）

⚫発売期間 ： 2026年5月11日（月）～ 2026年6月末迄

⚫販売エリア ： 全国

〈かむかむシリーズ〉

かむかむシリーズは30gの袋タイプと120gのボトルタイプも品揃えしております。

年間で発売している商品は「レモン」と「シャインマスカット」、

3月～8月の期間で「シュワッと爽快！ラムネ味」を発売しております。

【かむかむ年間発売品】

〈かむかむ追加情報！〉

■かむかむホームページ：https://www.mitsubishi-shokuhin.com/confectionery/camucamu/

■かむかむ公式Instagram：@kamukamulemon_jp

■新キャラクター「ますかっぴよ」誕生！