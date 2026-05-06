約10年間、兵庫県立高校・中学校・特別支援学校で教鞭をとった足立隆弘は、2026年5月5日、姫路市書写に会員制複合学習施設「OTIUNA すこーれ（オティウナ スコーレ）」をオープンしました。一般書店では入手困難な教育専門書1,000冊以上を備えた図書室と、レーザーカッター・電動工具を揃えたメイカースペースを一体化した施設は、姫路市では存在しない初の試みです。「多忙な教員時代に欲しかったが、どこにも存在しなかった」と代表が語るこの場所は、教員・保護者・教育関係者が「一人の学習者に戻れる」サードプレイスを目指しています。

なぜ今、この施設が必要なのか

「カフェは集中できない。公立図書館の教育書は限られ、早く閉まる。自習室は少し堅苦しい」――代表の足立は、教員1～2年目の自転車操業的な授業準備の経験から、地域の教育を支える人々が「専門書に気軽にアクセスし、同志と語り合える第三の場所」の不在を痛感してきました。全国的に教員のリスキリング需要が高まる一方、それを支えるインフラはまだ整っていないという社会課題に、民間の立場から応えます。

3つの統合機能

① 教育専門図書室（よむ） 一般書店や公立図書館では入手困難な教科教育法・授業論・教育研究書・探究学習関連書籍など1,000冊以上を収蔵。現役教員の教材研究の場としてはもちろん、教育に関心を持つ保護者・学生が専門書に触れる機会を提供します。書店機能も備え、気に入った書籍の購入も可能です。 ② メイカースペース（つくる） レーザーカッター・電動工具・各種ハンドツールを完備。教材自作から個人の創作活動まで、頭の中のアイデアをその場で「形」にできます。子ども向けには時間を区切って工作スペースを開放する予定です（時期は施設SNSにて告知）。 ③ 学習講座（まなぶ） 英語コーチング（教育学修士・TOEIC 960点取得者によるマンツーマン指導、月額22,000円）と、AI関連学習動画400本以上の見放題講座（月額12,100円、図書室利用込）を提供。英語コーチングは、大手英語スクールの月額15～20万円に対し、約10分の1の価格を実現しています。

5つの会員プラン

図書室会員（レギュラー） 4,950円 教育専門書閲覧・購入、会員限定イベント、オンラインコミュニティ メイカー会員 7,700円 上記＋電動工具・工作機材使い放題（最大3h/回） 英語会員（10名限定） 22,000円 上記＋個別コーチング、週1面談、音声添削、LINE質問無制限 AI会員 12,100円 上記＋AI関連動画400本以上見放題 オンライン会員 2,500円 図書室スポット利用（1,100円）＋オンラインイベント・コミュニティ

開設支援クラウドファンディング実施中

内装設備拡充・機材購入・教育専門書の蔵書拡充・地域広報を目的に、クラウドファンディングを実施中です。 プラットフォーム：CAMPFIRE 目標金額：700,000円 方式：All-in（目標未達でも計画実行・リターン配送） 終了予定：2026年5月下旬 URL：https://camp-fire.jp/projects/927150/view

代表者コメント

「教員時代、私は生徒たちに『学びって楽しいよ』と伝え続けてきました。しかし、自分自身が、専門書にアクセスしたい時や、同僚以外の教育者とゆるく語り合いたい時に、ふさわしい場所がどこにもなかった。ならば作ろうと決めました。ここ姫路から、「きょういく」に関わるすべての人が、ゆるくつながり、学べる場所を発信していきます。」 ― 代表取締役 足立 隆弘

内装設備の拡充、機材購入費、教育専門書の蒐集、地域への広報活動を目的としたクラウドファンディングを実施中です。All-in方式のため、目標に満たない場合においても計画実行とリターン配送が予定されています。施設の成長を支援する貴重な機会として、広くご参加をお待ちしています。

施設概要

施設名：OTIUNA すこーれ（オティウナ スコーレ） 所在地：〒671-2201 兵庫県姫路市書写1019番地268 最寄り：「御立北口」バス停 徒歩5秒／駐車場4台以上（無料） 営業時間：10:00～22:00（月曜定休） 開業日：2026年5月5日 運営会社：株式会社OTIUNA 代表取締役：足立 隆弘 公式サイト：https://otiuna.com メール：info@otiuna.com 電話：080-1195-2145 事業内容：教育専門図書室運営、メイカースペース運営、教育関連学習支援、AI研修学習動画講座の販売・提供（法人・個人）