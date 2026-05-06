220品種1,800株のバラ見頃

一般財団法人 公園財団

海の中道海浜公園のバラ園のバラが見頃を迎えています。

園内では、バラ園とフラワーミュージアムの2箇所で220品種・1,800株のバラをお楽しみいただけます。見頃は5月下旬まで続く予定です。見頃に合わせてバラにまつわるクラフトイベントやローズコンサートの開催、地元のコーヒーや期間限定でバラソフトの販売も行なわれます。ぜひこの機会に視覚だけでなく、聴覚や味覚など五感を通じてバラをお楽しみください。

◆バラのイベント情報

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

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