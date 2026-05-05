ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権応募総数800件超の頂点は「じゃがバター」！最優秀賞＆部門賞を “ゴーゴーバースデー” に発表

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、代表取締役：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、2025年12月より実施してきたSNS投稿企画「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」について、応募総数800件超の中から、最優秀賞および各部門賞を決定いたしました。

最優秀賞に選ばれたのは、手描きレジンアクセサリー Rupinusさんが投稿した「じゃがバター＆サラダカレー」です。本作品のアイデアをもとに、ゴーゴーカレーでは「じゃがバター」を実店舗向けトッピングとして展開することを決定。2026年6月1日（月）より、全国のゴーゴーカレー店舗（一部店舗を除く）にて提供開始を予定しています。

「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」とは

「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」は、ゴーゴーカレー/金沢カレーの特長を理解したうえで、「カツとキャベツ」という定番に新たな風を吹かす“新トッピング”の創意工夫を、生活者の皆さまから広く募集したSNS投稿企画です。

ご自宅でレトルトを使ったアレンジ、店舗での新しい組み合わせチャレンジ、アイデア先行のレシピ提案まで、形式は自由。ただし条件はひとつ、「美味しい（美味しそう）」と思えること。

X/Instagram/TikTokを中心に募集した本企画には、800件を超えるアイデアが寄せられました。奇抜なもの、背徳感のあるもの、手軽に真似できるもの、ゴーゴーカレー社員が「なぜ今まで気づかなかったのか」と唸るものまで、多くの“魔改造”が集まりました。



応募いただいたメニューのうち、画像つきで投稿されたものを全て網羅したポスターは現在ゴーゴーカレー各店で掲示中です。

審査は社員複数名で実施。試作・試食を繰り返し、「店舗でおいしく出せるか」まで検証

今回の最優秀賞は、単にアイデアの面白さだけで決定したものではありません。ゴーゴーカレー社員複数名による審査会を何度も実施し、最優秀賞のレシピは実際に店舗で展開することを前提として、試作と試食を繰り返しました。

味のインパクトはあるか。ゴーゴーカレーの濃厚なルーと合うか。金沢カレーらしい「カツ」「キャベツ」と並んだときに違和感がないか。お客様が店舗で注文したくなるか。そして、全国の店舗で一定の品質を保って提供できるか。

“魔改造”でありながら、きちんと美味しいこと。新しいのに、ゴーゴーカレーらしいこと。面白いだけで終わらず、また食べたくなること。

こうした観点から議論を重ねた結果、選定されたのが今回の最優秀賞です。

謝礼55万円！ 最優秀賞は「じゃがバター＆サラダカレー」！

最優秀賞に選ばれたのは、手描きレジンアクセサリー Rupinusさんが投稿した「じゃがバター＆サラダカレー」です。

じゃがいもはカレーと相性がよい定番食材でありながら、ゴーゴーカレーの黒く濃厚なルーと合わせることで、どこか懐かしく、しかし新しい味わいに。バターの香りがルーのコクをさらに引き立て、食べ進めるほどに“追い満足”が生まれる一皿。

実際の店舗展開メニューでは、投稿アイデアの中でも特に「じゃがバター」に着目しました。

ゴーゴーカレー/金沢カレーの代名詞である「ロースカツカレー」に、さらに “追加でトッピング” することでカレー全体の味わいがより深く、より楽しくなる可能性を評価。ほくほくのじゃがいもと、コクのあるバターをたっぷり載せることで、濃厚なルー、揚げたてのカツ、千切りキャベツに、新たな満足感を重ねます。

ロースカツカレーに「じゃがバター」トッピング

選評：営業企画部長 澤井信也

「今回の審査では、驚きや話題性だけでなく、実際に店舗で提供したときに“また食べたい”と思っていただけるかを非常に重視しました。『じゃがバター』は、ゴーゴーカレーの濃厚なルー、ロースカツ、キャベツという基本の強さを邪魔せず、むしろ味の奥行きを広げてくれるアイデアでした。じゃがいものほくほく感、バターのコクが加わることで、ロースカツカレーがもう一段“楽しい食べ物”になる。全国のお客様にお届けするメニューとして、最も可能性を感じました」

受賞コメント：手描きレジンアクセサリー Rupinus さん

大賞をいただけて、とても光栄です！

作った甲斐がありました。

食べたい、美味しいと思えるような、食べ応えのある、新たなゴーゴーカレーがあったらなと考えていると、色々なアイデアが沸いてきて、 作るのが楽しかったです♪

たくさんの方に食べて頂き、お腹も心も満たされ、喜んで頂けたら嬉しいです＾＾

素敵な企画をありがとうございます！

最優秀賞をもとにした「じゃがバター」は、2026年6月1日（月）より、全国のゴーゴーカレー店舗でトッピングとして提供開始を予定しています（※一部店舗を除く）。

なお、手描きレジンアクセサリー Rupinusさんには、レシピ発案にかかる対価として「55万円（※）」をお支払いさせていただきます。

※本企画における55万円は、当社が採用を決定したレシピ案の対価です。抽選等の懸賞ではありません。詳細は特設ページをご確認ください。

部門賞も決定！ “酒のアテ” “クセ強” “がっつり” まで、拡がる魔改造の可能性

最優秀賞に加え、ゴーゴーカレーでは各部門賞も決定しました。いずれも、ゴーゴーカレーの新しい楽しみ方を広げてくれた力作です。

各部門賞の受賞作、受賞者、副賞については以下の通りです。

夜のゴリラ賞は「麻婆豆腐の重ねがけ」！

「夜のゴリラ賞」は、“これはもはやお酒のおつまみ…” と思わせる、ゴーゴーカレーの別の顔を開拓する部門です。ごはんでがっつり食べるだけでなく、酒のアテとして成立してしまう。そんな可能性を見せてくれた作品を表彰しています。

受賞作品は、takeshiさんの「麻婆豆腐の重ねがけ！」です。

レトルト×レトルトで、気軽に再現できる点が強みの本作品。投稿者によると「ゴーゴーカレーのレトルト1パックに麻婆豆腐のレトルト1/3パック」でちょうど良いバランスとのこと。辛味と旨味という味のレイヤーが増え、ゴーゴーカレーの濃厚なルーに“中華の刺激”が加わることで、満足度が一気に上がります。

「今日はごはんで食べる」というより、「これをつまみに一杯いきたい」。そんな気分にさせる、まさに夜のゴリラな一皿です。

選評：営業企画部長 澤井信也

「麻婆豆腐の重ねがけは、レトルト同士を合わせるという手軽さがありながら、味の完成度が非常に高いアイデアでした。辛味、豆腐の食感、麻婆の旨味が加わることで、ゴーゴーカレーのルーが別の表情を見せます。特に“お酒のおつまみとしてのゴーゴーカレー”という新しい喫食シーンを提示してくれた点を高く評価しました」



夜のゴリラ賞の副賞は、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶3ケースです！

ゴリジナル賞は「ゴーゴーカレースープ」！

「ゴリジナル賞」は、オリジナルならぬ“ゴリジナル”。

ゴーゴーカレー社員が考えもしなかった組み合わせで、メニューを進化させる部門です。奇抜さだけでなく、きちんと美味しいことが条件です。

受賞作品は、babangida.lifeさんの「ゴーゴーカレースープ」です。

投稿者は 「冬にあったかいメニューがあったらと思い考案しました！ ゴーゴーカレーのレトルトを牛乳でのばして、具材はウインナー・キャベツ・コーンを入れてます 少しコンソメで味を整えて完成です♪ 体を温めるメニューとしていかがでしょうか！？」 とコメントしています。

ゴーゴーカレーを“かけるもの”から“飲める・温まるもの”へ。

濃厚なルーを牛乳でのばすことで、辛さやコクをまろやかにしつつ、ウインナー、キャベツ、コーンの具材感で満足度を保つ。発想の転換が光る作品です。

選評：営業企画部長 澤井信也

「ゴーゴーカレーをスープにする、という発想は社内でも非常に驚きがありました。ただ奇抜なだけでなく、牛乳でのばすことでルーの個性を活かしながら食べやすくし、具材の選び方もよく考えられていました。季節性があり、家庭で試しやすく、ゴーゴーカレーの楽しみ方を大きく広げてくれる作品だと感じています」



ゴリジナル賞の副賞は、ゴーゴーカレーレンジパウチ55個です！

ゴリラ級インパクト賞は「ハンバーガー＆ゴーゴーカレー」！「ゴリラ級インパクト賞」は、ゴーゴーカレー／金沢カレーの持ち味でもある“がっつり”を体現した作品に贈る部門です。見た目の迫力、食べ応えの満足度、そして「これなら空腹でもバッチリ満足」と思わせる力を評価します。

受賞作品は、たろーまるさんの「ハンバーガー＆ゴーゴーカレー」です。

投稿者は 「バカだなとは思うよ？ でもバカ美味いんだよこれ」「こんなに大きくする必要はないと思うけど、絶対合うからやってみて欲しい🍛」「コッテリとしたルーにはカツはもちろん、バンズもハンバーグにも相性バッチリ👌 バンズはスプーンで切れるよう内側カリッと」 とコメントしています。

カレー、カツ、ハンバーグ、バンズ。情報量が多い。けれど、それがいい。

ゴーゴーカレーの濃厚なルーが、ハンバーガーの肉感とバンズの香ばしさを受け止め、見た目のインパクトに負けない満足感を生み出します。

選評：営業企画部長 澤井信也

「『ハンバーガー＆ゴーゴーカレー』は、写真を見た瞬間に “これは強い” と思わせるインパクトがありました。もちろん大きさだけではなく、バンズ、ハンバーグ、カレーの相性がしっかり考えられており、食べる楽しさが伝わってきます。ゴーゴーカレーらしい “がっつり感” を、別ジャンルの食べ物とつなげてくれた点を評価しました」



ゴリラ級インパクト賞の副賞は、アサヒビール商品ごちゃ混ぜ3ケースです。



※店舗のトッピングで新たな組み合わせを探る「ゴリ押し組合せ賞」については、今回は該当作なしとさせていただきます。



ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました！

今回の審査にあたっては、ここでご紹介した作品以外にも、非常に多くのメニューで社内が盛り上がりました。笑いが起きたもの、真剣に試作したもの、見た瞬間にお腹が空いたもの、そして 「これはいつか別の形でやりたい」 と思わされたものも数多くあります。

800件を超える投稿の一つひとつが、ゴーゴーカレーにとって大きな刺激であり、学びでした。

ゴーゴーカレーは今後も、皆さまとともにワクワクするメニューをつくり、美味しさと元気をお届けしてまいります。ご参加いただいたすべての皆さま、本当にありがとうございました。

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約140店舗を展開。