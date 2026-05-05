三重ホンダヒート最終ホストゲームを三重県の名産品でおもてなし！『伊勢まぐろ』解体ショー＆三重の新名物『頂きあんどーなつ』のふるまい実施決定

三重ホンダヒート（本田技研工業株式会社 スポーツプロモーション部）

三重ホンダヒートは、2026年5月9日（土）に開催されるNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第18節（vs トヨタヴェルブリッツ）において、来場者の皆さまを対象とした特別企画として、三重県の名産品によるおもてなし企画を実施いたします。

本企画では、三重県を代表する海の幸「伊勢まぐろ」の解体ショーに加え、三重県の新名物として注目を集める「頂きあんどーなつ」のふるまいをおこないます。

本試合は、三重ホンダヒートの本拠地移転前に鈴鹿で開催される最後のホストゲームとなります。これまでチームを支えてくださったファンの皆さま、そして地域の皆さまへの感謝の気持ちを込め、三重県の「食」の魅力を通じた特別なおもてなし企画となります。



「伊勢まぐろ」「頂きあんどーなつ」のふるまいは、会場で実施する抽選に当選された合計600名様を対象としたイベントとなります。詳細は、下記イベント案内をご確認ください。

※抽選への参加には、三重ホンダヒート公式LINEアカウントへの登録が必要です。

■迫力と臨場感を体感「伊勢まぐろ解体ショー＆ふるまい」

「伊勢まぐろ」とは三重県伊勢市の豊かな自然環境で大切に育てられた、ブランド鮪です。

徹底した管理のもとで養殖されており、一般的な養殖まぐろに比べて「余分な脂肪」が少ないのが大きな特徴。身がギュッと引き締まり、本まぐろ本来の濃厚な旨みを堪能できます。

当日は50kg～60kg級の圧倒的な存在感のある伊勢まぐろを準備！職人がその場でさばく「伊勢まぐろの解体ショー」は熟練の技が目の前で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスとなります。

解体したばかりの新鮮な伊勢まぐろは、伊勢が誇る「本物の味」。ぜひお刺身でお楽しみください。

23-24シーズンに実施した伊勢まぐろ解体ショーの様子

■三重県の新名物「頂きあんどーなつ」のふるまい

「頂きあんどーなつ」は、『自分だけの「頂き」を目指す人を応援する』という商品コンセプトのもと、菰野町観光協会が“三重県全体を盛り上げる”という大きな「頂き」を目指して開発した新たな名物商品です。

仕事や人生における目標（頂き）は人それぞれ。どんな「頂き」を目指す人も、挑戦の途中ではお腹がすく-そんな普遍的な想いを込め、三重県の魅力を詰め込んだお土産として誕生しました。

目標に向かって挑み続ける三重ホンダヒートの姿とも重なる本商品を、ぜひ会場でご賞味ください。

開催概要

【対象試合】

NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 DIVISION 1 第18節

三重ホンダヒート vs トヨタヴェルブリッツ

17:10 キックオフ

【日時】

2026年5月9日(土)

【場所】

三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

HEATER LAND(イベント広場)

ふるまい実施タイムテーブル

15:00

伊勢まぐろ 解体ショースタート

15:40

抽選キーワード発表

※イベント広場内「ふるまいブース」前にて発表

15:40（抽選キーワード発表後）

伊勢まぐろの刺身／頂きあんどーなつ 配布開始

17:00

配布終了

※17:00以降の引換は原則お受けできません。

抽選方法

LINE登録はこちら

下記URLより、

「三重ホンダヒート 公式LINEアカウント」へのご登録をお願いいたします。

▶https://page.line.me/090pemfo?openQrModal=true

注意事項

【抽選に関して】

※ 抽選へのご参加は、三重ホンダヒート公式LINEアカウントをご登録いただいた方のみが対象となります。



【引換に関して】

※ 当選者お一人につき、プレゼントは1点限りとなります。

※ ご当選後は、「伊勢まぐろ」または「頂きあんどーなつ」のいずれか1点をお選びいただけます。

※ 各品目先着300名様限定となります。

※ ご希望の商品が早期に終了し、ご要望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 17:00以降の引換は原則できません。

※ 引換の際は、当選画面をスタッフへご提示ください。

※ ご自身で「使用済みにする」操作を行うと当選は無効となりますので、ご注意ください。

三重ホンダヒート 公式HP

https://www.honda-heat.jp/