母の日ギフトは「花より健康」。「いつまでも元気で」「お仕事おつかれさま」の気持ちをプレゼントにする健康ギフトの売れ筋は？「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 健康ギフト編 TOP10」を発表。

Groov株式会社

母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日ギフト商戦における最新動向として、「健康ギフト」に特化した売れ筋ランキングTOP10を発表しました。

2026年の母の日市場では、「感謝」だけでなく「いたわり」の気持ちを重視する消費行動が顕著に見られており、健康をテーマにしたギフトの需要が大きく伸長しています。

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 健康ギフト編 TOP10

https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking(https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking)

母の日ギフトは「花より健康」へ。「いつまでも元気で」「おつかれさま」を贈る“いたわり消費”が拡大

母の日.meが実施したアンケート調査の結果、母の日に贈りたいギフトとして「食品・グルメ」が26.1％で最多となり、“消えもの”志向が主流となっています。

【2026年版】今年の母の日に贈りたいものは何ですか？（母の日に関するアンケート調査）

一方で、近年は「健康を気遣う」「負担をかけない」といった価値観が強まり、単なる贈り物ではなく、「お母さんのコンディションを整える」ことを目的としたギフト選びが増加しています。

また、「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼることから、“失敗しない”、“気を遣わせない”ギフトとして、健康系アイテムへの関心が高まっていることが明らかになりました。

■2026年のトレンドは「ご自愛ギフト」

【2026年版】正直なところ、母の日のプレゼント選びを「負担（プレッシャーや面倒）」に感じたことはありますか？（母の日に関するアンケート調査）健康×実用性が支持される理由

今年の健康ギフトは、単なる栄養補給や機能性ではなく、「日常に無理なく取り入れられること」が重視されています。

- 飲むだけで続けられる健康ドリンク- 使うだけでケアできるリラックスグッズ- 日常の中で自然に取り入れられるアイテム

といった、“頑張らなくても健康になれる”ギフトが人気を集めています。

これは、「忙しいお母さんに負担をかけたくない」という気遣いと、「長く元気でいてほしい」という想いが合わさった、2026年特有の消費傾向と言えます。

【2026年度】母の日に関するアンケート調査

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【2026年版】今年の母の日に贈りたいものは何ですか？（母の日に関するアンケート調査）

https://hahanohi.me/survey130/

【2026年版】正直なところ、母の日のプレゼント選びを「負担（プレッシャーや面倒）」に感じたことはありますか？（母の日に関するアンケート調査）

https://hahanohi.me/survey141/

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 健康ギフト編

【1位】国産酵素ドリンク ファスティング

酵素ドリンク「優光泉」は、60種類以上の野菜・果物から抽出したエキスを凝縮し、内側から美と健康を支える一品です。完全無添加のこだわりは、大切な家族への「安心」の贈り物として最適です。 加齢による体調変化を感じやすいお母さん世代にとって、日々の飲み物を置き換えるだけで無理なく健康習慣を始められる「手軽さ」は大きな魅力。今回のトレンドである「ご自愛消費」や「実用美」とも合致しており、日常のルーティンを崩さず「いつまでも若々しくいてほしい」という願いを届けられます。

https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking/#rank1(https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank1)

店舗名：断食道場

価格：4,700円～

【2位】お母さんの疲れを癒やす健康ギフト 「王様の足枕」

超極小ビーズを使用した、やさしいフィット感が魅力の「王様の足枕」。ふくらはぎから足全体を心地よく支え、短時間でもリラックスできる設計です。使用時間の目安は約10分。就寝前のひとときや、仕事後の休憩タイムに取り入れることで、日々の疲れをやさしく癒します。立ち仕事や家事で頑張るお母さんに、くつろぎの時間を届ける思いやりのギフトです。

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店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円

【3位】米糀使用 ノンアルコールの身体にやさしいフルーツ甘酒

母の日に、体をいたわるやさしい贈り物を。ふみこ農園のフルーツ甘酒は、米糀から丁寧に仕込んだノンアルコール仕様に、マンゴーやブルーベリーなどの果実の風味をプラス。砂糖不使用とは思えない自然な甘さで、飲みやすく仕上げられています。毎日でも楽しめるやさしさと美味しさで、健康を気遣うお母さんにぴったり。今年の母の日は、「いつまでも元気でいてね」の想いを込めて贈ってみてはいかがでしょうか。

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店舗名：ふみこ農園

価格：3,480円

【4位】野菜をMOTTO 母の日限定バスケットスープギフト

国産野菜たっぷり、レンジで1分。静岡産「あかでみトマト」で煮込んだ7種野菜と3種の豆が甘み豊かなミネストローネをはじめ、人気のクラムチャウダーやつぶつぶたっぷりコーンポタージュなど、人気のフレーバーがセットに。母の日限定バスケットは、「野菜をMOTTO」のロゴをプリントした、母の日限定ピンクのダンボールに入れてお届けします。

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店舗名：野菜をMOTTO 楽天市場店

価格：3,980円～

【5位】背中を伸ばして簡単ストレッチ「王様の背中枕」

背中に敷いて寝るだけで、自然とストレッチができる癒し系寝具。凝り固まりがちな背中や肩まわりをやさしく伸ばし、毎日の疲れを心地よくリセット。お母さんの健康を気づかう母の日ギフトとして注目されています。

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店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：3,480円 ※送料別

【6位】果汁・果肉たっぷり フルーティde酢 3本セット

母の日に、体にやさしく美味しいひとときを贈りませんか。「フルーティde酢 3本セット」は、果汁と果肉をたっぷり使用した贅沢な飲むお酢ギフト。フルーツの甘酸っぱさとお酢の健康パワーを手軽に楽しめ、毎日の健康習慣にもぴったりです。水や炭酸で割るほか、ヨーグルトにかけるなどアレンジも自在。お母さんのリラックスタイムを彩る、心あたたまる母の日ギフトとしておすすめです。

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店舗名：ふみこ農園

価格：3,380円

【7位】王様の夢枕II

ふんわり柔らか気持ちいい「超極小ビーズ」と「ポリエステルわた」を絶妙なバランスで配合した枕。頭部や首もとに負担をかけない柔らかい素材で、お母さんのデリケートな首もとを優しく支えてくれます。母の日の贈り物でも「失敗しない・絶対外さないプレゼント」として「王様の夢枕II」は選ばれています。

https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking/#rank7

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：8,800円

【8位】からだ想い黒酢ギフトセット

フルーツの自然な甘みと黒酢のコクを楽しめる、からだ想いの黒酢ギフトセットです。ブルーベリーやりんご、あまおうなど彩り豊かな味わいで、毎日の健康習慣をおいしくサポート。無添加で安心して飲めるやさしさも魅力です。飲みやすく続けやすい100mlサイズで、忙しいお母さんに寄り添う母の日ギフトにぴったりです。

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店舗名：福山黒酢 桷志田

価格：4,500円

【9位】京野菜を堪能できるお茶漬け＆お吸い物ギフト

京都三条のお茶漬けやお吸い物を扱う「京洛辻が花」のお茶漬けとお吸い物セット。モナカのかわいいお花の中からあらわれるのは、京料理ならではの繊細な味わいが楽しめるフリーズドライの具材。和食好きのお母さんに嬉しいギフトです。

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店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,480円～

【10位】おやすみ酵素スティックタイプ酵素ドリンク

眠る前にさっと飲めるスティックタイプの酵素ドリンクは、1日の終わりにほっとひと息つけるご褒美時間を演出します。持ち運びしやすく続けやすい個包装で、忙しい毎日でも無理なく健康習慣をサポート。体をいたわる思いやりと感謝の気持ちを一緒に贈れる、母の日にぴったりのやさしい健康ギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking/#rank10

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：3,300円

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 健康ギフト編 TOP10

https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking(https://hahanohi.me/mothers-day-health-gift-ranking)

母の日は「健康を贈る日」へ

「2026年の母の日は、単なる感謝の表現から、『お母さんの状態を良くする』ギフトへと進化しています。健康ギフトは、“役に立つ”だけでなく、“無理をさせない”という優しさを含んでいます。

“何かをしてあげる”ではなく、“負担を減らしてあげる”という発想が、これからの母の日の新しい価値になっていくでしょう。」

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「モノを贈る」から「コンディションを整える」へと進化している点です。

健康ギフトは、「いつまでも元気でいてほしい」という想いと、「日々の疲れを少しでも軽くしてほしい」という気遣いを同時に伝えることができる、新しい母の日ギフトのかたちです。

2026年の母の日は、「ありがとう」に加えて「おつかれさま」を届ける日へ。

“ご自愛”という価値観が、これからのスタンダードになっていくと考えられます。

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 32,613件、成果報酬成約件数 1,172件

調査期間：2026年4月1日～5月5日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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取材について

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