就労移行支援事業所を展開する「株式会社Kaien」が愛知・名古屋に初進出！5月15日・16日に利用検討者・支援機関向け『Kaien名古屋お披露目会』を開催

株式会社Kaien実際のオフィス環境を再現した「模擬職場」。上司役への報告・連絡・相談や、マニュアルを用いた本格的な業務体験を行っています。

株式会社Kaien（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木慶太）は、愛知県名古屋市に「就労移行支援事業所 Kaien名古屋」をオープンいたします。開所に先立ち、2026年5月15日（金）・16日（土）の2日間、事業所の利用を検討されている方や支援機関の皆様を対象とした「お披露目会」を開催いたします。

「就労移行支援事業所 Kaien名古屋」について

Kaienの就労移行支援事業所では、発達障害・精神障害に関する専門知識が豊富なスタッフが、一人ひとりの特性に合わせた就職活動を伴走サポートいたします。事業所内では、初心者から挑戦できるIT・デザイン業務体験をはじめ、100種以上の実践的な職業訓練プログラムを提供しており、これまでに年間2,000人以上の方がご自身の強みを活かした就職を実現しています。

『Kaien名古屋お披露目会』 開催概要

当日は、Kaienの事業内容のご説明や施設見学、質疑応答の時間を設けております。ぜひこの機会に、私たちのサービスや拠点の雰囲気をご覧ください。

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60005/table/30_1_5d02e309be48dda74b2275338e4e118e.jpg?v=202605020951 ]

参加をご希望の方は、下記のお申し込みフォームより必要事項をご入力ください。

上記日程でご都合がつかない場合は、別途個別調整も可能です。フォームよりお気軽にご相談ください。

本件に関するお問い合わせ先

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-eD1U4NaK5GLuNOxQnXV90wsYFaUz8CcEescqt7glCeK_Xg/viewform

Kaien名古屋

メールアドレス：career-gs@kaien-lab.com

株式会社Kaienについて

株式会社Kaienは、2009年の創業以来16年間、「ニューロダイバーシティ社会の実現」をミッションに掲げ、精神や発達の障害のある方の強みを活かす就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、リワーク、放課後等デイサービスや法人向けコンサルティング、人材マッチングなどの事業を全国で展開しています。

本社：〒160-0023東京都新宿区西新宿6-2-3 新宿アイランドアネックス2階

各種サービスサイト

コーポレート：https://corp.kaien-lab.com/

大人向け ：https://www.kaien-lab.com/

人材紹介 ：https://mlg.kaien-lab.com/

企業向け ：https://biz.kaien-lab.com/

子供向け ：https://www.teensmoon.com/