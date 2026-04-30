最大15,970円OFF！「CuboAi ゴールデンウィークセール」開催
最大15,970円OFF！「CuboAi ゴールデンウィークセール」開催
雲云テクノロジー株式会社(本社：東京都千代田区)は、2026年4月27日(月)から5月5日(火)まで、CuboAi公式サイトおよびAmazon公式ストアにて「CuboAi ゴールデンウィークセール」を開催いたします。
お出かけや帰省など、いつもと違う時間が増えるゴールデンウィーク。環境の変化が多いこの時期こそ、赤ちゃんのねんねや様子をしっかり見守れる環境が重要です。CuboAi スマートベビーモニターは、どこにいても赤ちゃんを見守れる安心感で、ママ・パパの育児をサポートします。
今回のセールでは、最大15,970円OFFの特別価格でご提供いたします。
■セール概要
【セール期間・割引内容】
期間 ：4月27日(月)～4月29日(水)
CuboAi公式サイト：15％ OFF
Amazon公式ストア：15％ ポイント還元(割引なし)
期間 ：4月30日(木)～5月3日(日) ※Amazonスマイルセール期間
CuboAi公式サイト：15％ OFF
Amazon公式ストア：15％ OFF (スマイルセール対象商品として表示)
期間 ：5月4日(月)～5月5日(火)
CuboAi公式サイト：15％ OFF
Amazon公式ストア：15％ ポイント還元(割引なし)
※Amazonでは4月30日(木)～5月3日(日)はスマイルセール対象商品として表示されます。
■対象商品・特別価格(税込)
商品名 ：CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット
通常価格 ：66,800円
セール価格：50,830円
割引額 ：15,970円OFF
対象ストア：公式・Amazon
商品名 ：CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)
通常価格 ：51,800円
セール価格：37,230円
割引額 ：14,570円OFF
対象ストア：公式・Amazon
CuboAi スマートベビーモニター
CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット
※赤ちゃんねんね見守りセットは、CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)とベビーセンサーパッドのお得なセット商品です。
※CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)は、CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)とフロアスタンドのセット商品です。
■子育てをサポートする CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)の特徴
赤ちゃんをしっかり見守る多数の機能
【快適な睡眠環境をサポート】
・温湿度センサー搭載：室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ
・AI子守唄機能：慣れない場所でも快適なねんねタイムを演出
【安心の見守り機能】
・顔覆われカバー＆寝返りアラート：本体内蔵AIで旧モデル比6倍の高速検知
・2.5K QHDカメラ：スマートベビーモニター史上最高画質(※)で細部まで鮮明
・過去72時間の自動録画：無料で最長3日間分の映像保存が可能
顔覆われカバー防止、寝返りアラート
【成長記録機能】
・成長トラッキング：アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初※で実現
・睡眠分析：詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート
睡眠分析
【家族での共有】
・家族シェア機能：最大8デバイスで簡単共有
※2025年当社調べ
■セール実施チャネル
CuboAi公式サイト
URL： https://shorturl.at/8BtbP
Amazon公式ストア
URL： https://shorturl.at/Fvbsg
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