最大15,970円OFF！「CuboAi ゴールデンウィークセール」開催





雲云テクノロジー株式会社(本社：東京都千代田区)は、2026年4月27日(月)から5月5日(火)まで、CuboAi公式サイトおよびAmazon公式ストアにて「CuboAi ゴールデンウィークセール」を開催いたします。





お出かけや帰省など、いつもと違う時間が増えるゴールデンウィーク。環境の変化が多いこの時期こそ、赤ちゃんのねんねや様子をしっかり見守れる環境が重要です。CuboAi スマートベビーモニターは、どこにいても赤ちゃんを見守れる安心感で、ママ・パパの育児をサポートします。

今回のセールでは、最大15,970円OFFの特別価格でご提供いたします。









■セール概要

【セール期間・割引内容】

期間 ：4月27日(月)～4月29日(水)

CuboAi公式サイト：15％ OFF

Amazon公式ストア：15％ ポイント還元(割引なし)





期間 ：4月30日(木)～5月3日(日) ※Amazonスマイルセール期間

CuboAi公式サイト：15％ OFF

Amazon公式ストア：15％ OFF (スマイルセール対象商品として表示)





期間 ：5月4日(月)～5月5日(火)

CuboAi公式サイト：15％ OFF

Amazon公式ストア：15％ ポイント還元(割引なし)





※Amazonでは4月30日(木)～5月3日(日)はスマイルセール対象商品として表示されます。









■対象商品・特別価格(税込)

商品名 ：CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

通常価格 ：66,800円

セール価格：50,830円

割引額 ：15,970円OFF

対象ストア：公式・Amazon





商品名 ：CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)

通常価格 ：51,800円

セール価格：37,230円

割引額 ：14,570円OFF

対象ストア：公式・Amazon





CuboAi スマートベビーモニター

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット





※赤ちゃんねんね見守りセットは、CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)とベビーセンサーパッドのお得なセット商品です。

※CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)は、CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)とフロアスタンドのセット商品です。









■子育てをサポートする CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)の特徴





赤ちゃんをしっかり見守る多数の機能





【快適な睡眠環境をサポート】

・温湿度センサー搭載：室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ

・AI子守唄機能：慣れない場所でも快適なねんねタイムを演出





【安心の見守り機能】

・顔覆われカバー＆寝返りアラート：本体内蔵AIで旧モデル比6倍の高速検知

・2.5K QHDカメラ：スマートベビーモニター史上最高画質(※)で細部まで鮮明

・過去72時間の自動録画：無料で最長3日間分の映像保存が可能





顔覆われカバー防止、寝返りアラート





【成長記録機能】

・成長トラッキング：アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初※で実現

・睡眠分析：詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート





睡眠分析





【家族での共有】

・家族シェア機能：最大8デバイスで簡単共有





※2025年当社調べ









■セール実施チャネル

CuboAi公式サイト

URL： https://shorturl.at/8BtbP





Amazon公式ストア

URL： https://shorturl.at/Fvbsg









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※不具合や製品自体に関連するお問い合わせはメールまたは公式LINE、CuboAiアプリのカスタマーサポートへお願いいたします。