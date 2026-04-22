淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、通常は現地でしか購入ができないオリジナルグッズを含む、1000点以上のグッズを販売する『ニジゲンノモリPOP UP ストアinイオンレイクタウンkaze』をJR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」目の前の大型ショッピングモール「イオンレイクタウンkaze」にて、2026年4月24日（金）から5月13日（水）の期間限定で営業いたします。

今回のPOPUPストアでは、常設である「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のコラボグッズはもちろん、現在開催中の期間限定アトラクションであるTVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのグッズを販売！さらに、大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」とのコラボグッズも販売いたします。ニジゲンノモリのオフィシャルホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では昨年6月に「モンスターハンター」コラボルームがオープンしており好評営業中です。

今回は合計で1000点以上のオリジナルグッズを揃え、埼玉県初となるPOPUPショップを盛大に開催いたします。なかなか淡路島に行けない皆様も、大好きな作品やキャラクターの限定グッズを買い求めに、ぜひお越しください！

■『ニジゲンノモリ POP UPストアinイオンレイクタウンkaze」概要

開店期間： 2026年4月24日（金）～5月13日（水） 会場： イオンレイクタウンkaze 3階イオンホールA（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2） 営業時間： 10時00分～19時00分 URL： https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO -ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

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