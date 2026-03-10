ダイヤモンドカットが特徴の「ボストン」に新色「パール」が仲間入り　2026年3月17日（火）発売

株式会社アイトー4色のグラデーションが織りなす真珠色の光をまとうボストンパール

和洋食器等の製造販売を行う株式会社アイトー（本社：東京都品川区、代表取締役社長 疇地 顕正）は、ドイツの Villeroy & Boch（ビレロイ＆ボッホ）のベストセラー商品「ボストン」ワイングラスの7番目となる新色「パール」を2026年3月17日（火）より販売いたします。

株式会社アイトーは、国際的なダイニング＆ライフスタイルブランドであるVilleroy & Boch

（ビレロイ＆ボッホ）の小売事業における日本総代理店契約を締結し、2025年9月より日本全国での販売を開始いたしました。今年創業278周年を迎えたVilleroy & Boch（ビレロイ＆ボッホ）は、世界有数のテーブルウェア・ブランドのひとつとして、1748年の創業以来、革新的なものづくりを続けています。

宝石を思わせる印象的なカットが生み出すファセットデザインと、高品質クリスタルガラスによる丈夫さが特徴の「ボストン」。発売以来20年以上にわたりブランドを代表するベストセラーとして、日常使いからハレの日、またギフトまで幅広いシーンで選ばれ続けているシリーズです。

【商品特徴】

■ シリーズ初の“多色グラデーション”が誕生

新色「ボストン パール」は、従来の単色カラーとは一線を画す、シリーズ初の多色グラデーションを採用。真珠のような虹色の輝きが、青・緑・黄色・ピンクの4色へと繊細に移ろい、テーブルに新たな表情をもたらします。Villeroy & Boch（ビレロイ＆ボッホ）のクラフトマンシップとデザイン性が融合した、注目の新定番カラーです。

■ 飲み物の色を引き立てる“ニュートラルな透明感”

光の角度や注ぐ飲み物によって色の見え方が変化し、赤ワインなど色の濃い飲み物でも邪魔をしないニュートラルな透明感を実現。幅広いドリンクに合わせやすい汎用性の高いカラーです。

■ 春のテーブルを彩る「プティフルール」との好相性

同じく3月に再販予定の「プティフルール」と組み合わせることで、春らしい軽やかなテーブルコーディネートが完成します。季節のギフト需要にも応えるラインアップです。

■ 食洗機対応で、日常使いにも最適

華やかな見た目ながら食器洗浄機に対応し、日常の食卓でも気兼ねなく使用できます。デザイン性と実用性を兼ね備えた、現代のライフスタイルに寄り添うアイテムです。

中に入れる飲み物や光の加減により、色の見え方が変化します。赤ワインなどの飲み物の色を邪魔しない汎用性の高いカラーです。同じ3月に再販予定の「プティフルール」とも相性が良く、春らしいコーディネートをお楽しみいただけます。

【商品概要】

ボストン ワイングラス パール

品番： 315-844

サイズ： 直径80mmｘ高さ120mm

容量： 満水容量200ml／使用適量120ml

素材： クリスタルガラス

販売価格：3,850円（税込）

ボストン シャンパングラス パール

品番： 315-845

サイズ： 直径70mmｘ高さ165mm

容量： 満水容量150ml／使用適量120ml

素材： クリスタルガラス

販売価格：4,400円（税込）

【販売場所】

全国百貨店

ビレロイ＆ボッホ公式オンラインショップ：https://villeroy-boch.jp/

【ビレロイ＆ボッホ ブランド紹介】

Villeroy & Boch（ビレロイ＆ボッホ）は、セラミック製品における世界有数のプレミアム・ブランドです。1748年に設立され、ドイツ・メトラッハに本社を置く同族経営企業として、革新、伝統、卓越したスタイルを体現し続けています。「バスルーム＆ウェルネス」と「ダイニング＆ライフスタイル」の２分野で製品を展開し、現在125か国で事業を行っています。

「ダイニング＆ライフスタイル」分野では、食器だけでなくグラス、カトラリー、ホームデコレーションまで幅広く提供する唯一無二のブランドです。「毎日に特別感をもたらす芸術」をビジョンに掲げ、デザインと革新への情熱をもって、幸せな空間とつながる瞬間を創り出しています。長くお使いいただける最高水準の製品づくりを追求し続けるブランド、それがVilleroy & Boch（ビレロイ＆ボッホ）です。

【株式会社アイトー 会社概要】

URL： https://aito.co.jp/

業種： 商業（卸売業、小売業）

本社所在地： 東京都品川区東品川4-13-24

電話番号： 03-3472-9511

代表者名： 疇地 顕正

上場： 非上場

資本金： 1億円

設立： 1949年4月12日

株式会社アイトーは、1949年に東京・六本木で陶磁器の卸売業として設立され、75年以上の歴史を歩んできたテーブルウェアの専門企業です。長年培ってきた産地との強いネットワークを活かし、瀬戸や美濃をはじめとする日本の伝統的な和食器から、現代のライフスタイルに寄り添うモダンな洋食器まで、幅広いラインアップを展開しています。

“食事の時間や空間をもっと愉しく便利で快適にする”という理念のもと、オリジナルブランドの企画開発や、国内外の優れたブランドのキュレーションを通じて、使う人の日常に彩りを添えることを使命としています。

伝統を大切にしながらも常に新しい食卓のあり方を提案し続けるアイトーは、日本の食文化と世界中のユーザーを「器」でつなぐ架け橋となることを目指しています。