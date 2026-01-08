レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本動物医療市場はコンパニオンアニマル増加と動物用医薬品・精密医療技術の進展を背景に2033年に61億3000万米ドルへ到達する見通し
日本動物医療市場は、2024年の30億米ドルから2033年までに61億3000万米ドルへ成長し、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.23％と予測されている。この成長は、畜産動物、ペット、家禽など様々な動物種における獣医療製品・サービスへの需要増加を反映しており、動物医療技術の進歩が主な推進要因となっている。
市場のダイナミクス
駆動要因
動物の病気の発生は、獣医医療ソリューションの需要を推進する上で重要な役割を果たしています。 これらの疾患は、より高度な診断および治療方法の必要性を強調している。 例えば、近年の青森県での鳥インフルエンザの発生により、約330,000羽の鶏の殺処分が行われ、規制が厳しくなり、効果的な獣医ケアの必要性に対する意識が高まっています。 同様に、2020年から2021年にかけての日本での鳥インフルエンザの発生は、50以上の農場で1,000万羽以上の鶏に影響を与え、そのような脅威に対処するための獣医サービスの需要の高まりをさらに強調しています。
市場の制約
市場の全体的な成長にもかかわらず、その拡大を妨げる可能性のある課題があります。 著抑制の不足の獣医師は農村地域の影響に関する追加情報として、そのリラクタンスを採用しています。 また、取得の難しさの原料不足の予防接種のための特定の疾患に限定。 の増加に関する規制措置の実施に関しての抗生物質の使用を制限する市場の成長期の予想期間です。
機会を市場
ペット保険の拡大は、日本動物医療市場にとって重要な機会です。 ペットの所有者の増加に伴い、より多くの個人が獣医の費用をカバーするために保険を求めています。 日本のペット保険市場は大きく成長しており、保険会社は今後3年間で市場規模を50％増加させ、1,000億円（約744.6百万ドル）を超えると予測しています。 この傾向は、特にCOVID-19パンデミックの間、人々が家でより多くの時間を過ごし、ペットを養子にする傾向が高まったときに、ペットの所有権に対する欲求が高まったことによって促進されています。 2022年3月現在、ペット保険市場は前年比50%の成長を遂げており、市場機会の拡大に一層貢献しています。
主要企業のリスト：
● Virbac
● Zoetis Inc.
● PETOKOTO
● Nisseiken Co., Ltd.
● Satsuki Animal Clinic
● DS Pharma Animal Health Co.
● D&C Physical Therapy
● Nihon Nohyaku Co., Ltd.
● Carus Animal Health Ltd
● Kyoritsu Seiyaku
● Sumitomo Corporation
● Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
● Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd.
● Japan Animal Medical Center
● Kayashima Veterinary Hospital
市場セグメンテーションの洞察
製品タイプ別
予測期間中、治療薬および診断薬を含む獣医用医薬品セグメントが市場を支配すると予想されます。 動物の健康への社会的関心の高まり、新しいワクチンの開発、政府機関や団体からの投資の増加により、このセグメントの成長が促進されています。 企業は、増加する需要に応えるために、全国の新しいワクチンや治療法の導入に焦点を当てています。
エンドユーザータイプ別
