【きょうから】ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」最終週は、人気スイーツやちゃんぽんが51％増量
ローソンが展開する「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第4週商品が、23日から全国店舗で順次発売される。最終週は「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」や「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」など人気商品が登場。おにぎり、サンドイッチ、スイーツ、飲料まで幅広いカテゴリーで約51％増量商品を展開する。
創業51周年を記念した同キャンペーンは、価格据え置きのまま重量や内容量を約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を中心に実施してきた。第4週は、これまでの集大成として定番商品のボリュームアップ版を多数投入する。
【画像】ついにラスト…4週目対象商品一覧
食品では、「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」（税込203円）が総重量を約51％増量。チャーシューとマヨネーズを組み合わせた人気商品を、より食べ応えのある仕様に仕上げた。
「盛りすぎ！ツナたまごサンド」（税込311円）はツナサラダを約51％増量。たまごサラダとツナサラダをたっぷり挟み、満足感を高めている。
チルド麺カテゴリーでは、「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」（税込599円）が登場。従来品と比べて麺重量を約51％増量し、豚と魚介の旨みを加えたスープと8種類の具材を存分に味わえる商品となる。
店内調理商品では、「でかなんこつ入りつくね棒」（税込198円）を発売。従来品比で総重量を約51％増やし、鶏なんこつの食感と鶏肉の旨みをより楽しめる。
スイーツでは、「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」（税込214円）が注目商品。国産小豆を使用したあんことミルククリームを約51％増量し、人気シリーズならではのもちもち食感とともに味わえる。
さらに、「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」（税込265円）はチョコホイップとチョコソースを約51％増量。ハイカカオチョコとベルギーチョコ入りクリームを使用した濃厚な味わいが特長だ。
このほか、「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛51％増量」「かむかむシャインマスカット51％増量45.5g」「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味51％増量58g」「末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味51％増量161g」など菓子や即席麺もラインアップする。
飲料では、「ローソンオリジナル 麦茶51％以上増量950ml」（税込118円）、「ローソンオリジナル ルイボスティー51％以上増量1L」（税込118円）を発売。いずれも従来の600mlサイズから大幅に容量を増やしながら価格は据え置きとなる。
また、「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」（税込160円）も登場。あらびきソーセージとあらびきチョリソーソーセージの両方を1つの商品で楽しめる。
創業51周年を記念した同キャンペーンは、価格据え置きのまま重量や内容量を約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を中心に実施してきた。第4週は、これまでの集大成として定番商品のボリュームアップ版を多数投入する。
食品では、「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」（税込203円）が総重量を約51％増量。チャーシューとマヨネーズを組み合わせた人気商品を、より食べ応えのある仕様に仕上げた。
「盛りすぎ！ツナたまごサンド」（税込311円）はツナサラダを約51％増量。たまごサラダとツナサラダをたっぷり挟み、満足感を高めている。
チルド麺カテゴリーでは、「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」（税込599円）が登場。従来品と比べて麺重量を約51％増量し、豚と魚介の旨みを加えたスープと8種類の具材を存分に味わえる商品となる。
店内調理商品では、「でかなんこつ入りつくね棒」（税込198円）を発売。従来品比で総重量を約51％増やし、鶏なんこつの食感と鶏肉の旨みをより楽しめる。
スイーツでは、「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」（税込214円）が注目商品。国産小豆を使用したあんことミルククリームを約51％増量し、人気シリーズならではのもちもち食感とともに味わえる。
さらに、「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」（税込265円）はチョコホイップとチョコソースを約51％増量。ハイカカオチョコとベルギーチョコ入りクリームを使用した濃厚な味わいが特長だ。
このほか、「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛51％増量」「かむかむシャインマスカット51％増量45.5g」「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味51％増量58g」「末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味51％増量161g」など菓子や即席麺もラインアップする。
飲料では、「ローソンオリジナル 麦茶51％以上増量950ml」（税込118円）、「ローソンオリジナル ルイボスティー51％以上増量1L」（税込118円）を発売。いずれも従来の600mlサイズから大幅に容量を増やしながら価格は据え置きとなる。
また、「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」（税込160円）も登場。あらびきソーセージとあらびきチョリソーソーセージの両方を1つの商品で楽しめる。