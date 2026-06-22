低トルク＆高MOIなトゥーロン『Formula』シリーズに新形状『ROSWELL』追加、今月デビュー
トゥーロンゴルフから、新形状パターのアナウンス。「トルクを最小限に抑えることでパッティングストロークの安定性と再現性が向上するシリーズ『Formula(フォーミュラ)』に新作モデルを追加発表。6月より発売します」と、同社広報。
【画像】超スクエア！『ロズウェル』を構えた顔つき
「2025年秋に発売した新シリーズ『Formula』は、ゼロトルクパターの常識にとらわれない発想から誕生。既存の【CS】【45】【90】の3モデルは、芯を外しても方向や距離のブレを最小限に抑えてくれる機能が高く評価されています。2026年は上記3モデルに加え、直線的なストロークに最適な『ROSWELL（ロズウェル）』のコレクション（2モデル）が追加され、全5モデルとなりました」（同）
トゥーロン氏は単なる低トルクなだけではなく、個々人に合う細かなトルク特性を用意することと、6,000g-cm2超の高MOIとの相乗効果でフェースをスクエアに保ちやすくする。 今回登場する『ロズウェル【45】』は、トウアップ45度になる「自然なリリース感を残しながらトルクを低減した“ほぼゼロトルク”モデル」。ゼロトルクパターで引っかけ傾向な人や、適度なアークとフェースローテーションを維持しながら安定性を高めたいゴルファーに適しているとか。 かたや、トウアップ90度で【45】よりもオンセット度合いの大きな『ロズウェル【90】』は、フェースローテーションとストロークアークを極限まで抑制。いずれもトゥーロン氏が「究極の視覚的なスクエア感」を形にした形状で、シャフトリーンも0度。税込価格は143,000円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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トゥーロン氏は単なる低トルクなだけではなく、個々人に合う細かなトルク特性を用意することと、6,000g-cm2超の高MOIとの相乗効果でフェースをスクエアに保ちやすくする。 今回登場する『ロズウェル【45】』は、トウアップ45度になる「自然なリリース感を残しながらトルクを低減した“ほぼゼロトルク”モデル」。ゼロトルクパターで引っかけ傾向な人や、適度なアークとフェースローテーションを維持しながら安定性を高めたいゴルファーに適しているとか。 かたや、トウアップ90度で【45】よりもオンセット度合いの大きな『ロズウェル【90】』は、フェースローテーションとストロークアークを極限まで抑制。いずれもトゥーロン氏が「究極の視覚的なスクエア感」を形にした形状で、シャフトリーンも0度。税込価格は143,000円。
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