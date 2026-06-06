なにわ男子・高橋恭平、“知的男子”を自負「最近、『ネプリーグ』に呼ばれる」
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台あいさつに高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇した。自身にキャッチフレーズをつけるとしたら…と聞かれた高橋は「知的男子」と堂々掲げた。
【写真】ハートのフリップに「いわせようじ」笑顔の高橋恭平
高橋ひかるが、いつも笑顔を心がける「ハッピー女子」、岩瀬が猫のようなルックスとマイペースさの「猫男子」や「不思議男子」と紹介する中で高橋恭平は「僕はやっぱり知的男子ですかね」と得意げ。高橋ひかるが「ん？知的…？」と思わず聞き返すと「やっぱり1番僕がこうなりたい、最近こうなってきたであろうというのは、やっぱり知的男子なのかな」と自負した。
その理由として高橋恭平は「最近（フジテレビ系クイズ番組）『ネプリーグ』にすっごい呼ばれるんですよ。ということは、クイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかな」と自信満々に応じると、司会から「正答率はどうなんですか」と聞かれると「それが見事にね。常識問題とか本当に意味わからなくて」と正直に明かした。
岩瀬は「ネプリーグは知的枠で呼ばれてるんですか」と率直に尋ねると高橋恭平は「俺、知的枠やと思うで。今ね、メンバーの中で誰もその群を抜いたやつがいない。なんていうの？バサーンッいったやつがいない」とじょう舌。一方で最後には「願望ですね（笑）」と回収していた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【写真】ハートのフリップに「いわせようじ」笑顔の高橋恭平
高橋ひかるが、いつも笑顔を心がける「ハッピー女子」、岩瀬が猫のようなルックスとマイペースさの「猫男子」や「不思議男子」と紹介する中で高橋恭平は「僕はやっぱり知的男子ですかね」と得意げ。高橋ひかるが「ん？知的…？」と思わず聞き返すと「やっぱり1番僕がこうなりたい、最近こうなってきたであろうというのは、やっぱり知的男子なのかな」と自負した。
岩瀬は「ネプリーグは知的枠で呼ばれてるんですか」と率直に尋ねると高橋恭平は「俺、知的枠やと思うで。今ね、メンバーの中で誰もその群を抜いたやつがいない。なんていうの？バサーンッいったやつがいない」とじょう舌。一方で最後には「願望ですね（笑）」と回収していた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。