米Apple（アップル）は、アプリ配信プラットフォーム「App Store」が2025年に世界全体で1.4兆ドル（約224兆円）以上の売上を創出したと発表した。また、このうち90%以上は開発者からAppleへの手数料支払いの対象外になる。

「App Store」の2025年トップ100アプリのうち40以上が消費者向けのAI機能を搭載しており、これらのアプリはほかのトップ100アプリよりも高い売上成長を記録したという。

カテゴリー別にでは、食料品やフードデリバリー、テイクアウト、一般小売り、旅行などが継続的に成長したほか、物理的な商品・サービスの販売額が1.1兆ドル（約176兆円）を占めた。

デジタル商品とサービスの売上および販売実績は、ゲーム、エンタープライズアプリ、動画ストリーミングアプリの牽引により、合計で1490億ドル（約24兆円））に達した。また、開発者がアプリ内に掲載した広告によるアプリ内広告収入は1510億ドル（約24兆円）に成長した。

物理的な商品・サービスが全ての地域で1位に

物理的な商品・サービスは全ての地域で総売上と販売実績の大部分を占め、一般小売りは全ての市場で1位にランクインしている。

小売り以外では、米国、ヨーロッパ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルでは、旅行が物理的な商品とサービスにおける支出の2番目に大きいカテゴリーとなった。また、韓国ではフードデリバリーとテイクアウトが第2位に、中国では食料品とフードデリバリーがそれぞれ2番目と3番目に大きいカテゴリーとなった。