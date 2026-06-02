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シンプルに暮らす40代OL氏が自身のYouTubeチャンネルで「いらないプレゼントを罪悪感なく手放すルール」を公開した。動画では、好みではない贈り物を受け取った際の対処法について、自身の経験を踏まえた明確なスタンスを語っている。



冒頭、「好みでないものを貰ったら、どうしてますか？」という相談が寄せられたことを紹介。動画内では、親からのもらいものを物色する様子を映し出しながら、自身の場合は人に譲ったり、売却したりしていると説明。それでも行き場がないものについては「捨てちゃってます」と率直な対応を明かした。



かつては申し訳なさから捨てることができなかったというが、現在では「気持ちは受け取ってますし、多分相手は”プレゼントすること”がしたかったんだと思う」と、贈り手の心理を分析することで割り切っていると語る。さらに、「もし本気で喜ばせたいと思ったらリクエストを聞いてくるはず」と独自の視点を提示した。



終盤では、自身が贈り手となった逆の立場で思考を展開。「自分があげたものが相手を困らせていたら、その方が悲しい」と心境を述べ、「困っているなら捨ててほしい」と語った。最後には「だから手放してイイと思う」と結論づけ、プレゼントの処分に悩む人々の背中を押すようなメッセージで動画を締めくくった。