台風6号の情報です。

【画像】台風6号 最新の雨・風シミュレーション いつどこで雨が降る？

まずは雨雲の様子をレーダーで見てみましょう。台風の中心位置は、今九州南部付近にあるとみられます。今回の台風の特徴の一つですが、中心から北側と東側に雨雲が広がっている状況です。東側に広がっているため、東海3県も各地で雨が降っています。

【画像】台風6号 雨シミュレーション いつどこで雨が降る？

では、各地の様子を見てみましょう。愛知県の伊良湖岬の様子です。波がやはり高くなって、白波が立っています。このあとさらに高くなって、外海では最大、明日にかけて8メートル、内海では3メートルから4メートルが予想されているので、しばらくは海に近づかないことが大事です。

続いて、三重県尾鷲市の現在の様子です。大粒の雨が降っています。24時間雨量を午後4時までで見てみると69ミリと、既にまとまった雨となっています。これからさらに雨量は増えそうです。

続いて名古屋を見てみましょう。名古屋市内も午前中からすっきりしない、弱い雨が降ったり止んだりとなっています。

まだ雨量としては増えていませんが、今夜遅くから明日にかけては、愛知県西部で1時間に70ミリ前後と、滝のような雨が降る恐れがありますので、今夜遅くから警戒が必要といえそうです。

台風6号は“勢力落とさず”東海地方へ

では改めて台風の現在の位置を見てみましょう。午後5時時点では九州南部付近に台風の中心があります。この後は、速度を速めながら、西日本～東日本の沿岸地域を進んでいく見通しです。

台風の今回のポイントです。この後は、速度を速めるということ。もう1つは、980ヘクトパスカルが並んでいます。これは勢力をあまり落とさずに進んでいくということです。

今はまだ穏やかなところも、強風域に入ってくると、急激に風が強まってくる恐れがあります。台風は必ず近づいてきますので、油断はしないようにしてください。

この後、名古屋の南側、もしかすると紀伊半島に上陸ということもありますが、この後、北東方向に進んでいく見通しとなっております。東海地方に最も近づくのは、明日の明け方から昼前、明日の午前中となりそうです。

いつどこで雨が降る？雨・風のシミュレーション

では、雨と風の予想を午後6時から見てみましょう。進めてみると、台風本体の雨雲が近づく前から、湿った空気がぶつかる三重県南部で、非常に激しい雨が降りそうです。さらに進めます。

だんだんと台風が東の方に進んできました。明日に日付が変わって、明日の未明から明け方、朝、この時間帯ぐらいが雨風のピークとみられます。台風の中心付近が東海地方のすぐ南側にあるとみられます。滝のような非常に激しい雨が降りそうです。雨はそこまで長続きはしません。明日の午前9時か10時ぐらいには、だいぶ上がってくるところは多くなりそうです。

“6月1か月間に降る雨量”に匹敵するような雨

雨と風の予想を見てみましょう。24時間雨量で、愛知県で明日午後6時まで、ほとんどが明日の朝までに降ってしまうんですが、愛知250ミリ、岐阜150ミリ、三重では350ミリで、6月1か月間に降る雨の量に匹敵するような雨が一雨で降りそうです。

風は大体陸上で20メートル、瞬間的には35メートルが予想されています。

名古屋市・豊橋市などに暴風警報

きょう午後6時過ぎに、愛知と三重では以下の地域で暴風警報が発表されました。

【愛知】

名古屋市 豊橋市 岡崎市 半田市 豊川市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 田原市 弥富市 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町

【三重】

津市中西部 四日市市 伊勢市 松阪市東部 松阪市西部 桑名市 鈴鹿市 名張市 尾鷲市 亀山市 鳥羽市 熊野市 いなべ市 志摩市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町 多気町 明和町 大台町 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町 紀北町 御浜町 紀宝町

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