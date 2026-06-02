秋元康氏が総合プロデュースを手掛けた「IDOL3.0 PROJECT」にて、約1万人の中から選ばれた11人組アイドルグループ『WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）』。その中で、圧倒的な美貌でSNSを騒がせたのが、ALLY（アリー）だ。リリースされた最新作『7秒のレジスタンス』、9月11日に控える「KT Zepp Yokohama」での最大規模ワンマンライブを前に、その「美しすぎる素顔」を直撃した。

【写真】ALLYの顔面強すぎカット

■「石橋を叩き割る」慎重派が、会社を辞めてアイドルへ

――ALLYさんは、学生からアイドルをされていたわけではなく、グループに入る前はアパレルブランドで働いていたそうですね。

ALLY はい。大学を卒業して普通に就職して、SNSの運用なども担当していました。もともとは「石橋を叩いて渡る」というか、叩きすぎて割っちゃうくらい慎重な性格なんです（笑）。

――そんな慎重派が、なぜ安定した仕事を辞めてアイドルの世界に？

ALLY 欅坂46（現・櫻坂46）さんの『不協和音』のパフォーマンスを見て、今までの「かわいい」アイドルのイメージが覆されるほどの衝撃を受けたんです。自分も見る人にインパクトを与える存在になりたいという憧れが抑えられなくなったのがきっかけです。

――グループでは副キャプテンで風紀委員的な役割だとか。

ALLY 最年長ということもあって、礼儀や普段の態度など、メンバーが言いづらいことをあえて言うようにしています。気づいたら「姉さん」と呼ばれるようになっていましたね。



■最新曲「7秒のレジスタンス」と楽曲の幅

――最新の8枚目シングル『7秒のレジスタンス』について聞かせてください。

ALLY 表題曲の『7秒のレジスタンス』は、WHITE SCORPIONらしい「かっこよさ」が詰まった曲です。力強さだけでなく、切ない部分もあります。ラストに向かって感情を爆発させる曲の緩急があるので、今の私たちだからこそ表現できる魅力な曲になったなと思います。

――ファンの間では「どれも表題曲みたいに聞こえる」という声も多いですね。

ALLY そうなんです！ 今回初めて、一度のリリースで5曲もいただけたのですが、全部の曲が良くて。『ポラリス（北極星）』は「ザ・爽やかアイドル」という楽曲なので、いろいろな層に刺さる曲が一気にリリースできたなと思っています。

――他にも『タラレバ』ではラップパートがあったり、『アイ マイ ライフ』はK-POPのような印象を受けたり、幅広いライナップです。

ALLY 本当に初めての雰囲気の曲もあって、すごく難しいことをしているなと思いながら取り組んでいます。



■暗号資産で誕生した「異次元」のグループ

――WHITE SCORPIONは、暗号資産（NIDT）による資金調達で誕生したという、これまでのアイドルとは全く違う成り立ちをしています。初めてWHITE SCORPIONを知る方に説明するとしたら、どんなグループだと言えますか？

ALLY やっぱり「挑戦」という言葉が一番似合うかなと思っています。

秋元康さんが総合プロデュースをしているグループは他にもありますが、最大の違いは暗号資産（NIDT）を発行して運営資金を集めてスタートしたという点です。普通のアイドルファンが推してくれるだけでなく、元々は投機や投資目的で興味を持った方が私たちを見つけてくださったんです。

「ホワスピが初めてのアイドルの推しです」と言ってくれる方が結構いらっしゃるんです。「アイドルファンってどうやるんだろう？」と探り探りながらも、いろいろな応援の形を考えてくださって。「SCOPIST（スコピスト）」というファンの名称があるのですが、愛が深くて本当にいい方が多いです。ファンとの絆がすごく深いグループだなと思います。

――実際にフリーライブを拝見しましたが、ファンの方々がすごく熱くて手厚いですよね。

ALLY 本当に温かいんです！ 通りかかった人に「今ライブやってるんで見ていきませんか？」って自ら声をかけてくださる姿をステージから見ることもあって。私たちが不安なときも「一緒に達成しよう」と鼓舞してくれる、かけがえのない存在です。





■「週1ポテト」と「座椅子での寝落ち」

――SNSではライブ写真が「AIみたいにきれい」とバズっていました。

ALLY よくそう言っていただけるんですが......全然人間です。AIじゃないです（笑）。皆さんには、「大人っぽい」「きれい」みたいな印象を持っていただいているみたいなんですが、実際は、関西人の部分が出ちゃうし、全然気さくな人間なので（笑）。写真集でもそういう一面を見ていただけたら嬉しいです。

――ALLYさんのビジュアルだけ見ると、毎日アボガドとかサラダボウルを食べていそうなイメージですが、実はかなりの「ジャンキー」だと伺いました。

ALLY アボカドとかサラダボウルはおしゃれすぎて食べないです（笑）。大好物はマクドナルドのポテトで、週1回必ず食べていますね。メンバーからも「月見バーガー始まったよ！」って真っ先に情報が来ます。

――お家での過ごし方も、かなりインドアだとか。

ALLY 基本、家から出ません。ネットショッピングをするかYouTubeを見るか寝るかです。座椅子の座り心地が良すぎて、気づいたら朝の4時......みたいな。日々「寝落ち」する生活を送っています。



――発売されたデジタル写真集『Stunning』では、そんな「等身大のかわいさ」とともに、幻想的なカットにも挑戦していますね。

ALLY 写真集はずっとやりたかったことなのでお話いただけて嬉しかったです。特にプールで撮ったカットは本当にアートみたいでお気に入りです。水に浮かんだままポーズをとらないといけなかったので、必死で腹筋に力を入れていました（笑）。

――今回のようなグラビア撮影を経験していかがでしたか？

ALLY 普段はスタジオだけの撮影が多いので、表情の作り方がすごく勉強になりました。普段ホワスピではコンセプト的に「かっこいい」イメージが多いですが、ピンクのニットを着た撮影では、あんまりやったことがない「かわいらしい、幼い表情」でしたし、屋外の撮影では、顔の角度による光と影の入り方など指示していただいて。学ばせていただきました。



■目指すは「満員のZepp」、そして「東京ドーム」

――9月11日には、「KT Zepp Yokohama」でのワンマンライブという大きな壁が控えています。

ALLY グループ結成3年目に入って、もう初心者とは言っていられません。KT Zepp yokohama 完売という目標を絶対に達成したい。そこを足がかりに、ゆくゆくはメンバーと目標にしている東京ドームに立てるように頑張りたいです。

――最後に、この記事で初めて「WHITE SCORPION」、そしてALLYさんを知る読者にメッセージを！

ALLY WHITE SCORPIONはクールな曲が多いですが、ライブの煽りパートでは、初めましての方も含めて、みんなで一緒に盛り上がれる楽しいグループです。メンバーもみんな気さくで顔もかわいいので（笑）、ぜひ一度ライブに遊びに来てください！

あと週プレさんにお願いが......。あの、WHITE SCORPION全員での撮影とか、写真集とか...ぜひよろしくお願いいたします！

――シリーズ化できたらおもしろそうですよね！ 反響次第でもあるので......。SCOPISTのみなさん、拡散して布教活動をお願いします!!!!





●ALLY（アリー）

2000年4月17日生まれ、京都府出身。秋元康プロデュース「WHITE SCORPION」のメンバー。特技はドラム、趣味はネットショッピング。最年長メンバーとしてグループを支えつつ、モデルやファッションの分野への進出も意欲的に活動中。

公式X【@ALLY_whsp_】

公式Instagram【@ally_whsp_ig】

公式TikTok【@ally_whsp】



【デジタル限定】ALLY（WHITE SCORPION）写真集『Stunning』 価格：1,650円（税込） ※「週プレ グラジャパ！」で購入するとメイキング動画＆限定カット付き!!!!





取材・文／小倉靖史 撮影／カノウリョウマ