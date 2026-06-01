Official髭男dism、「Pretender」ライブ映像を公開 7年を経ても世界で再生伸長
Official髭男dismが代表曲「Pretender」のライブ映像をYouTubeのオフィシャルチャンネルにて公開した。
【動画】名曲すぎる！Official髭男dism「Pretender」ライブ映像
同映像は、7月15日に発売されるライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』に収録されるもの。今回公開されたライブ映像では、赤く染められたステージでメンバー4人が演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えのある映像となっている。
「Pretender」は、国内、そして韓国を中心としたアジア各国・地域で再び再生数を伸ばしている。韓国MELONのJ-POP週間チャートでは1位を記録し、Spotify、YouTubeの各チャートでも軒並みトップ10入りを記録。リリースから7年経過した今でも世界で愛され続けているOfficial髭男dismを代表する一曲だ。
Official髭男dismは、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、注目の国内外ツアーとなる。
【動画】名曲すぎる！Official髭男dism「Pretender」ライブ映像
同映像は、7月15日に発売されるライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』に収録されるもの。今回公開されたライブ映像では、赤く染められたステージでメンバー4人が演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えのある映像となっている。
Official髭男dismは、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、注目の国内外ツアーとなる。