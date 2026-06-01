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実業家のマイキー佐野氏が見抜く！チャイナディスカウントの正体：中国テック主要企業を米国基準で評価し直したら何が見えたか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、中国の主要テック企業が国際市場で不当に低く評価されている実態を独自の視点で論じた動画を公開した。



「チャイナディスカウント」という言葉がある。日本株におけるジャパンディスカウント、韓国株のコリアンディスカウントと同様、中国企業の株価が本来の実力に見合った評価を受けていない現象を指す。その規模と構造は、一般のメディアが伝える中国企業像とはかなり異なる様相を呈している。



佐野氏はその背景として、米中対立に伴う地政学的リスクや規制の不確実性、そして国際投資家の間に根付いたイメージの問題を挙げる。カントリーリスクが高まれば資本コストが上昇し、将来キャッシュフローの現在価値が押し下げられる。これは企業の実力とは無関係に株価を引き下げる構造的な力学だ。



一方でアメリカ市場では、AIやロボティクスへの期待を先取りしたプレミアムが発生しており、実体以上の評価が積み上がっているという。佐野氏の見立てでは、両者の間には埋めがたい非対称性が存在する。



動画の核心は、TencentやAlibaba、CATL、BYD、Huaweiといった中国主要企業を、アメリカ企業と同じ評価基準に当てはめて算出した試算だ。地政学的リスクを取り除いた上でアメリカ基準のPEを適用すると、各社の理論的な企業価値は現状とはかけ離れた水準に達するという。



佐野氏はさらに、技術力の面でも中国企業の実力が過小評価されていると主張する。AI特許の出願数では中国が世界をリードしており、少ない投資で競争力ある成果を生み出している点に注目する。NVIDIAのCEOが最大の脅威と位置づける企業として名前が挙がるHuaweiについても、その潜在的な企業価値は既存の試算の枠を大きく超える可能性があると述べている。



グローバルな資本フローが政治やイメージによって歪められ、企業の真の経済価値が適切に価格形成されていない。佐野氏が動画を通じて問い直しているのは、そうした市場の歪みへの無批判な受け入れそのものだ。現在進行形で続く米中の対立構造が、どのように企業評価を変形させているのか。その全体像はこの動画で丁寧に解き明かされている。