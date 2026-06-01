6月1日(月)は台風6号が接近する沖縄で雨や風が強まっています。また、西日本でも雨が降りだし、九州南部では梅雨入りが発表されました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■台風6号は1日夜に沖縄へ最接近 その後は九州〜関東に接近

台風6号が接近している沖縄では雨や風が強まっています。那覇では午後1時頃、37.9メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風6号は1日(月)夜に、沖縄本島に最も接近する見込みです。

【1日に予想される最大瞬間風速】

九州南部・奄美・沖縄 45メートル

【1日に予想される波の高さ】

九州南部・奄美 9メートル うねりを伴う

沖縄 10メートル うねりを伴う

【2日12時までの24時間予想雨量】

中国 100ミリ

四国 150ミリ

九州北部 80ミリ

九州南部・奄美 250ミリ

沖縄 250ミリ

台風6号は、その後2日(火)朝にかけて奄美地方に近づいた後、暴風域を伴ったまま2日(火)午後から3日(水)にかけて九州から関東に接近するでしょう。

なお、台風の北側に前線があるため、1日(月)は既に九州や中国、四国で雨の降っている所があります。

九州から関東では台風が接近する前から局地的に雨が強まる所がありそうです。特に、暖かく湿った空気が流れ込み続ける、南東側に開いた斜面を中心に、総雨量がかなり多くなるでしょう。

■九州南部で梅雨入り

気象庁は1日(月)、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日遅く、昨年よりは16日も遅い梅雨入りとなります。

台風が近づく九州南部では、2日夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。2日(火)にかけて、暴風やうねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。

■広く真夏日 関東は35℃以上の猛暑日も

1日(月)は北海道から九州の広い範囲で30℃くらいまで上がっています。札幌29.6℃、仙台30.3℃、福島34.2℃と北日本でも厳しい暑さとなっています。

特に気温が上がっているのは関東で、群馬県桐生で36.0℃、茨城県の大子で35.6℃、埼玉県の熊谷で35.0と猛暑日となりました。

【1日(月)午後3時までの最高気温】

札幌 30.2℃ ★今年最高

仙台 30.3℃ ★今年最高

新潟 30.3℃ ★今年最高

東京 31.8℃ ★今年最高

名古屋 30.6℃

大阪 29.5℃

高知 28.4℃

福岡 30.1℃

鹿児島 27.9℃

那覇 27.3℃

気象予報士 岡田沙也加