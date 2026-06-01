ファミマカフェが過去最多45種に拡大 “史上最高コーヒー”で大容量LLサイズ展開
ファミリーマートは、全国約1万6400店舗で新型コーヒーマシンの導入を完了した。世界的なバリスタとして知られる粕谷哲氏が監修した抽出技術を採用し、「FAMIMA CAFE」史上最高の味わいを目指した刷新となる。あわせて大容量のLLサイズを新たに導入し、メニュー数も過去最多となる45種類へ拡大する。
今回導入された新型コーヒーマシンは、約7年ぶりの刷新。メニューごとに最適な豆の挽き方を設定できる「挽き方調整グラインダ」を搭載したほか、粕谷氏のハンドドリップ技術を再現する抽出機構を採用した。コーヒー粉全体に均一に湯を注ぐことで、安定した味わいを実現したという。
【画像】新しいファミマカフェ美味しさの秘密
同社によると、2021年以降に実施したリニューアル商品の比較調査で、2026年度版のコーヒーが好意度や香り、コクなどの項目で過去最高評価を獲得した。昨年6月の導入開始から1年間で累計3億杯を販売するなど、利用者からも好評を得ているという。
また、タッチパネル導入により提供メニュー数は従来の15種類から45種類へ拡大した。ブレンドやアイスコーヒー、カフェラテに加え、モカブレンドなど多彩なラインアップを展開。2026年内には約60種類まで増やす計画だ。
新型マシン導入にあわせて、LLサイズも新設する。近年の大容量ドリンク需要や、時間をかけて飲む“ちびだら飲み”の広がりを背景に投入するもので、試験販売店舗では「FAMIMA CAFE」の売上が約8％上昇したという。
モカブレンドには、エチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60％配合。専用の「香る焙煎」を採用し、華やかな香りとフルーティーな味わいを特徴としている。モカブレンドとアイスモカブレンドは6月2日から販売する。
さらに、カップや備品のデザインも約7年ぶりに刷新する。クリエイティブディレクターのNIGO氏との取り組みの一環として、新デザインのカップや持ち帰り用紙袋を展開。カップデザインをモチーフにしたタンブラーやキーホルダーなどの限定グッズも6月2日から順次発売する。
キャンペーンも実施する。6月2日から22日まで、対象のコーヒーやカフェラテを購入すると、次回利用できる30円引きレシートクーポンを配布。また、公式Xでは対象投稿のリポストで、抽選10人に1万円相当の「えらべるPay」が当たるキャンペーンも開催する。
今回導入された新型コーヒーマシンは、約7年ぶりの刷新。メニューごとに最適な豆の挽き方を設定できる「挽き方調整グラインダ」を搭載したほか、粕谷氏のハンドドリップ技術を再現する抽出機構を採用した。コーヒー粉全体に均一に湯を注ぐことで、安定した味わいを実現したという。
同社によると、2021年以降に実施したリニューアル商品の比較調査で、2026年度版のコーヒーが好意度や香り、コクなどの項目で過去最高評価を獲得した。昨年6月の導入開始から1年間で累計3億杯を販売するなど、利用者からも好評を得ているという。
また、タッチパネル導入により提供メニュー数は従来の15種類から45種類へ拡大した。ブレンドやアイスコーヒー、カフェラテに加え、モカブレンドなど多彩なラインアップを展開。2026年内には約60種類まで増やす計画だ。
新型マシン導入にあわせて、LLサイズも新設する。近年の大容量ドリンク需要や、時間をかけて飲む“ちびだら飲み”の広がりを背景に投入するもので、試験販売店舗では「FAMIMA CAFE」の売上が約8％上昇したという。
モカブレンドには、エチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60％配合。専用の「香る焙煎」を採用し、華やかな香りとフルーティーな味わいを特徴としている。モカブレンドとアイスモカブレンドは6月2日から販売する。
さらに、カップや備品のデザインも約7年ぶりに刷新する。クリエイティブディレクターのNIGO氏との取り組みの一環として、新デザインのカップや持ち帰り用紙袋を展開。カップデザインをモチーフにしたタンブラーやキーホルダーなどの限定グッズも6月2日から順次発売する。
キャンペーンも実施する。6月2日から22日まで、対象のコーヒーやカフェラテを購入すると、次回利用できる30円引きレシートクーポンを配布。また、公式Xでは対象投稿のリポストで、抽選10人に1万円相当の「えらべるPay」が当たるキャンペーンも開催する。