◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセン

読売マイラーズＣを勝ったアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は、この日はトレセンの全休日でもあり、厩舎で静養した。先週は追い切り時計を出していなかったが、前日３１日に坂路で５５秒８―１２秒１をマークしている。

大江助手は「週中にやろうと思ったのですが、カイバ食いが落ちたので」と説明した。それでも、大きな影響はない様子で「一回使っていますので、無理せずに週末にスライドしました。カイバ食いはちゃんと戻っています」と前を向いた。

前走は２番手から運び、後続を完封。２４年の朝日杯ＦＳ以来、久しぶりの勝利を挙げた。同助手は「久々にあの馬の力を発揮したレースでした。（武豊）ジョッキーも『もっと本気で走れると思う』と言ってくれました」と復活に胸をなで下ろした。

昨年のＮＨＫマイルＣ（１４着）以来の東京で、Ｇ１・２勝目を狙う。「あの時は落鉄もありました。あれが左回りの適性を示すものではないです」ときっぱり。最終追い切りにも注目したい。