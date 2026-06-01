◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

上昇気配が漂うウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）の巻き返しに期待する。２か月半ぶりだった前走の読売マイラーズＣは１３着に大敗。ラストまで脚は使っていたが、本来の切れ味には遠く及ばなかった。レース後に高杉吏麒騎手が「あとは展開、馬場状態が向いてくれれば」と話していたように、開幕週のきれいな馬場で先行有利の流れになったことも敗因だろう。

反撃へ燃えるこの中間は、栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りが秀逸な内容。宝塚記念連覇を狙う僚馬メイショウタバル（牡５歳、父ゴールドシップ）と併せ、６ハロン８２秒４―１１秒１の上々の時計で最後まで食らいついた。状態は前走から一段、二段と上がっている。

昨年の東京新聞杯など、全４勝中３勝が東京マイル。舞台適性の高さは間違いない。１５番人気で３着に入り、波乱の使者となったマイルＣＳでは、ジャンタルマンタルと０秒３差だった。王者不在の今回は、Ｇ１初制覇の絶好機とみている。（山本 理貴）