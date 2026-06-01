大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告の初公判（室橋秀紀裁判官）が１日、東京地裁で開かれ、西宮被告は起訴内容を認めた。

起訴状などによると、西宮被告は今年２月２日、都内の自宅で乾燥大麻３・５１７グラムを所持し、また同日に千葉県内でのサーフィン後、自動車運転中にコカインとＭＤＭＡの粉末を吸引、スプーンをなめるなどして摂取した。その後、帰宅したところを厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索を受け現行犯逮捕された。

黒いスーツに黒いネクタイ姿で出廷した西宮被告は、日焼けした姿。裁判官から職業を尋ねられると「音楽家です、歌手です」と答え、起訴事実について「間違いありません」と述べた。

弁護人からの質問では、初めて大麻を使用したのは海外留学中の２０歳ごろといい「ホームステイ先の子どもが使用していたのがきっかけ。お酒と似ていて、音楽が立体的に聞こえたり心の安堵（あんど）感が得られた」と語った。また米サンフランシスコのフェスで、入場チケットにＭＤＭＡがついてきたことから使用したといい「温かくなり、音楽が楽しくなった」と語った。

２００４年を最後に使用していなかったが、２０２２年に米ロサンゼルスのフェスで「現地スタッフから大麻とコカインをもらった」ことから使用を再開。今回の罪に問われた大麻は「昨年末から１月にかけてハワイで入手した」といい、昨年６月と今回の計２度、日本に大麻を持ち込んだという。

逮捕された際に印象に残ったことを問われると「麻薬取締部の事務所が九段下にあったのですが、逮捕の６日後に日本武道館ライブを控えていた。車の中から『見てごらん』と窓を開けて目の前で武道館を見た。（顔が）色黒なのですが、顔面蒼白（そうはく）。落ち込んだし、悔しかった。これほど落ち込んだことはない」と振り返った。武道館ライブは逮捕後、中止が決まった。

検察側は拘禁刑２年を求刑し結審。判決は１１日午後１時半に言い渡される。