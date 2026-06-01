台風の今後の進路や雨・風の見通しについて、田中健太郎気象予報士の解説です。

【写真を見る】【台風6号・今後の進路は？】沖縄本島地方に接近中…2日夜には九州や四国に接近見込み 暴風域伴ったまま3日に東日本に接近・上陸のおそれ

台風6号まもなく沖縄本島は暴風域に 電柱が倒れるような強さ

台風6号は沖縄の近くを進んでいます。まもなく沖縄本島は風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。沖縄・奄美はあすにかけて瞬間的には50メートル、猛烈な風が吹き、電柱が倒れるような強さとなるおそれがあります。



この先の予報円です。あすの夜には台風が九州や四国にかなり近づき、暴風域を伴ったまま水曜日に東日本に接近・上陸するおそれがあります。

3日（水）東海地方や関東地方は雨風のピークに

雨と風の予想です。活発な雨雲は、今夜からあすにかけて沖縄地方を通過した後、あすの正午には近畿地方へと広がる見込みです。台風の中心が離れているときから大雨に警戒が必要です。その後、水曜日の午前中にかけて東海地方や関東地方は雨風のピークとなるでしょう。



交通機関に影響が出るおそれがありますので、時間に余裕を持ってお過ごしください。