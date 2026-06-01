５月３１日の日本ダービー・Ｇ１を勝ち、皐月賞と合わせて２冠馬となったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、６月１日の午前２時頃に栗東に帰厩した。今朝も皐月賞翌日と同様に、馬房で横になり、疲れを取っている様子だった。担当の房野助手は「馬運車でもカイバをペロっと食べていました」と無事を報告した。

ダービーは頭差の接戦となった。「伸びてきていたけど、間に合う？と思いました。最後は分からなかったけど、周りが勝ったでしょう、と言っていました。確信したあとは、これでもかというくらい、よっしゃーと叫んでいました」と歓喜の瞬間を振り返った。

ダービーの週は、プレッシャーよりも楽しみが大きかった。「先週は本当に楽しくて、客観的に楽しめていた。馬がどんどん良くなっていたし、不安はなかった。こんな走り方をする馬は、そうそう負けへんやろと」。房野助手の期待にこたえて、愛馬は２５頭目となる春２冠馬に輝いた。

皐月賞はついていなかったが、今回は松山弘平騎手にジョッキーカメラがついていた。「ゲートの時に“楽しんできてよ”と。めちゃくちゃ落ち着いていて、雰囲気が良かった。装鞍所、パドックで大丈夫だと思ったので」と同助手。その言葉が、鞍上を勇気づけた。

ロブチェンは近日中に放牧に出される予定で、秋はラスト１冠となる菊花賞（１０月２５日、京都）が当然、目標になる。「夢が広がるね。無事に行ってくれたら。松山を３冠ジョッキーにしたい」と、房野助手は寝ているロブチェンを優しく見守った。