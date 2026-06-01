【YouTubeチャート】サカナクション「夜の踊り子」初の首位 セカオワ「眠り姫」初登場
2026/5/15-5/21のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.0％増、TOP100の初登場作は9作（前週13作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（623.6万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月から再生回数が急増。山口一郎も自身のYouTube番組『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』や、5月9日に行われたサカナクションのデビュー19周年記念YouTubeライブ配信で、“ミームダンス”を披露し話題となっている。
なお、同曲は4月に69位で登場してから、16位、6位、5位、2位、1位と順調にランクアップし、登場6週目で初の首位を獲得した。なお、同グループの代表曲の1つである「新宝島」（109.4万回）も26位へジャンプアップ。サカナクションの作品はTOP100内に4作（前週は3作）ランクインしている。
2位は、前週まで9週連続、通算11度目の1位となっていたM!LK「好きすぎて滅！」（467.1万回）、3位（前週3位）は「爆裂愛してる」（411.5万回）。再生回数は前週とほぼ同じで依然として快進撃が続くM!LKは、14位（前週10位）に「アイドルパワー」（149.6万回）、55位（前週53位）に「Kiss Plan」（63.6万回）、57位（前週50位）に「テレパシー（Live）」（61.7万回）とTOP100内に5曲がランクインしており、まだまだ勢いは続きそうだ。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述のM!LKが5作（前週5作）、Mrs. GREEN APPLEが5作（前週4作、大森元貴名義含む）、サカナクションが4作（前週3作）、アニメ映画『超かぐや姫』関連楽曲が4作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、HANAが3作（前週3作）、BTSが3作（前週3作）となった。
17位に初登場したのは、SEKAI NO OWARI「眠り姫（Happy Ending Version）」（145.6万回）。「眠り姫」は2012年リリースの楽曲だが、同グループが今年メジャーデビュー15周年を迎えることから、アニバーサリー作品として再レコーディングした「眠り姫（Happy Ending Version）」を5月11日に配信リリース。15日には『THE FIRST TAKE』に登場して同曲を披露した。
18位には西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」（127.2万回）が初登場。フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソングで、西野とメンバー全員が小学生のころから大ファンだったというNiziUの初コラボ作品となる。ミュージックビデオ（MV）では、Y2Kを彷彿とさせるキラキラでトロピカルな衣装を身にまとった西野とNiziUがパラパラダンスを披露し話題となっている。
25位に初登場したのは、ボカロPのピノキオピーによる「歌姫失格（feat. 初音ミク）」（111.4万回）。「初音ミクを引退します」というフレーズが印象的なエレクトロチューン。「二代目初音ミクオーディション」を通して初音ミクの唯一無二の存在感が浮き彫りになっていく様子を描いている。
27位には初星学園 & 佐藤貴文「ガラクタロード」（108.1万回）が初登場。アイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』に登場する全体曲の一つで、インスト音源データも公開されている。
28位に初登場したのは、Aぇ! group「でこぼこライフ」（104.5万回）。グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』（6月12日公開）の主題歌で、MVではメンバーがホテルマンに扮したホテルを舞台に1日の出来事をコミカルに描写。思わず真似したくなるような振付やダンスも披露している。
※カッコ内は視聴回数
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1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（623.6万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月から再生回数が急増。山口一郎も自身のYouTube番組『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』や、5月9日に行われたサカナクションのデビュー19周年記念YouTubeライブ配信で、“ミームダンス”を披露し話題となっている。
2位は、前週まで9週連続、通算11度目の1位となっていたM!LK「好きすぎて滅！」（467.1万回）、3位（前週3位）は「爆裂愛してる」（411.5万回）。再生回数は前週とほぼ同じで依然として快進撃が続くM!LKは、14位（前週10位）に「アイドルパワー」（149.6万回）、55位（前週53位）に「Kiss Plan」（63.6万回）、57位（前週50位）に「テレパシー（Live）」（61.7万回）とTOP100内に5曲がランクインしており、まだまだ勢いは続きそうだ。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述のM!LKが5作（前週5作）、Mrs. GREEN APPLEが5作（前週4作、大森元貴名義含む）、サカナクションが4作（前週3作）、アニメ映画『超かぐや姫』関連楽曲が4作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、HANAが3作（前週3作）、BTSが3作（前週3作）となった。
17位に初登場したのは、SEKAI NO OWARI「眠り姫（Happy Ending Version）」（145.6万回）。「眠り姫」は2012年リリースの楽曲だが、同グループが今年メジャーデビュー15周年を迎えることから、アニバーサリー作品として再レコーディングした「眠り姫（Happy Ending Version）」を5月11日に配信リリース。15日には『THE FIRST TAKE』に登場して同曲を披露した。
18位には西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」（127.2万回）が初登場。フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソングで、西野とメンバー全員が小学生のころから大ファンだったというNiziUの初コラボ作品となる。ミュージックビデオ（MV）では、Y2Kを彷彿とさせるキラキラでトロピカルな衣装を身にまとった西野とNiziUがパラパラダンスを披露し話題となっている。
25位に初登場したのは、ボカロPのピノキオピーによる「歌姫失格（feat. 初音ミク）」（111.4万回）。「初音ミクを引退します」というフレーズが印象的なエレクトロチューン。「二代目初音ミクオーディション」を通して初音ミクの唯一無二の存在感が浮き彫りになっていく様子を描いている。
27位には初星学園 & 佐藤貴文「ガラクタロード」（108.1万回）が初登場。アイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』に登場する全体曲の一つで、インスト音源データも公開されている。
28位に初登場したのは、Aぇ! group「でこぼこライフ」（104.5万回）。グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』（6月12日公開）の主題歌で、MVではメンバーがホテルマンに扮したホテルを舞台に1日の出来事をコミカルに描写。思わず真似したくなるような振付やダンスも披露している。
※カッコ内は視聴回数