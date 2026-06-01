◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

昨年の覇者で芝のマイルＧ１を４勝しているジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は、今年４月に行われた香港のチャンピオンズマイル・Ｇ１（１３着）へ海外遠征しており、絶対的な主役が不在というメンバーだ。そこでパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）などのＧ１馬が注目を集めそうだが、昨年の２着馬であるガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）を忘れてはいけない。ワンターンの東京マイルが大得意で、４年連続参戦は意欲的で買いたくなる。

過去３年の安田記念では、強豪相手に小差の４、４、２着と素直に実力を評価したい。昨秋の富士Ｓでは３年ぶりとなる重賞勝利を挙げており、衰えを感じさせないのは大したものだ。初ダートだった２４年のフェブラリーＳでも２着に好走できたことからも、跳びが大きく、リズム重視で運べる点でも舞台が合っているのだろう。

前走のドバイ・ターフは６着に敗れたが、実績のあるマイルに戻れば巻き返せる手応えはある。昨秋の富士Ｓで初コンビを組み、続くマイルＣＳ（２着）以来、２戦ぶりのタッグとなる横山武史騎手も「東京の舞台は一番ベストだと思います」と期待を口にする。ここは古豪の意地が見たい。（坂本 達洋）