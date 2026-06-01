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赤ちゃんの枕に「いつから」の基準はなかった。適切な睡眠環境は「呼吸のしやすさ」で決まる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が「【0歳~1歳】ベビーベッドの選び方で赤ちゃんの発達が変わる？」を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、赤ちゃんの適切な寝床環境について、マットレスの硬さや枕を使い始める時期の基準を解説している。



視聴者から寄せられた「柔らかめのマットレスにしてもいいか」「枕はいつから必要か」という疑問に対し、まい先生は「硬めのマットレスをおすすめします」と回答した。0から4ヶ月頃の赤ちゃんは背骨がまだしっかり出来上がっておらず、重力に勝てる体つきになっていない。そのため、体が沈み込む柔らかいマットレスでは、自力での寝返りが困難になると指摘する。



まい先生は柔らかいクッションを例に挙げ、「1回沼ったら出られない」「型をとってるみたいになる」と表現した。大人でも寝返りが打ちづらい寝床は腰痛などの原因になることから、発達期にある赤ちゃんには硬めのマットレスが適していると述べた。また、窒息防止の観点からも硬めを推奨している。一方で、柔らかいマットレスは「遊びの時間」に抵抗を加えて体を動かす練習として使うのであれば有効だという。ただし、必ず大人の目が行き届く時間帯に限定するよう注意を促した。



さらに、枕を使い始める時期については「いつから、という月齢で決めないほうがいい」と断言。枕の必要性は、子供の姿勢や「呼吸がしやすい状態の頭の位置にあるか」で判断すべきだと語る。朝起きた時に体が疲れていないか、口が開いたり舌が落ち込んでいびきをかいたりしていないかを観察することが重要だ。大人も自分の感覚で枕を選びがちだが、赤ちゃんにとっても「体が休まる状態」になっているかを見極めることが適切な寝具選びの基準となる。



赤ちゃんの睡眠環境は、月齢や年齢といった数字にとらわれず、日々の体の動きや呼吸の状態を観察して整えることが重要である。子供の健やかな発育を促す上で、寝具の選び方がいかに大切かを再認識させられる内容となっている。