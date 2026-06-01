≪栃木・強殺事件≫国外逃亡中の男「スジを通したがっていた既婚者、元生徒会長だった」…犯行前にベッコリ凹んだ外車をタトゥー男とチェックする姿は「どっちが上かわからない…」

栃⽊県上三川町の強盗殺人事件で、犯行を持ちかけたとみられ海外逃亡中の益田和彦容疑者（48）＝強盗殺人容疑で公開指名手配＝が、中間指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）＝同容疑で逮捕＝とともに犯行２日前に川崎市内のホームセンターで買い物をした可能性が浮上。集英社オンラインが入手した映像でわかった。栃木県警などは新たに襲撃実行犯のリクルーター役とみられる18歳の高校生の男を逮捕。事件の逮捕者は合わせて７人になった。

《画像》「目鼻がはっきりしているのが特徴的」学生時代の益田容疑者、電子タバコを吸いながら犯行２日前に外車をチェックする二人、整形も告白した美結容疑者のすっぴん姿など

新たに逮捕された18歳高校生は“仕事”が強盗だと知りながら…

事件では襲撃グループの高校生4人と指示役とみられる夫婦2人、計6人がこれまで逮捕されていた。

「5月14日朝の発生直後に現場近くでまず相模原市在住のAが逮捕され、15日にAの元同級生で同市在住のBが逮捕されました。さらに16日には同市在住のCと、川崎市在住のDも逮捕されました。

このうちBの周辺捜査で浮上した海斗容疑者と妻の美結容疑者（25）が17日に身柄を確保され、海斗容疑者に『ルパンやる？』と犯行を持ちかけていた益田容疑者が指名手配されています」（社会部記者）

栃木県警などは、益田容疑者から声をかけられた海斗容疑者がBに襲撃のメンバーを集めるよう指示し、Bはほかの3人を引き入れた模様だ。

「このうちBは以前からAとCと顔見知りでした。さらに栃木県警などが30日に新たに職業安定法違反容疑で逮捕した相模原市在住の18歳のEが、DをBに紹介したとみられています」（同）

Eの容疑は「有害業務目的紹介」というもので、“仕事”が強盗だと知りながらDを紹介したとの内容だ。少年らの中には「強盗だと知らされていなかった」と供述している者もいるが、少なくともBとEは“仕事”が強盗だと認識していたと県警はみている。

「益田容疑者は海斗容疑者に秘匿性の高い通信アプリで犯行を指示した際、『1億40％』と（メッセージを）送っており、被害者宅からは1億円を奪える見通しがあり、うち4割の4千万円が海斗容疑者らの取り分だと提示したとみられています。いっぽう少年の中には報酬の約束は『数百万円』だったと供述している者もいます。

県警などはトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の末端にいる可能性がある益田容疑者が、トクリュウ界隈で回っている被害者の資産情報を基に犯行を計画したことを念頭に捜査を進めています」（地元記者）

「本当の上下関係はどっちだろう…」ドラレコに映った２人の男

凶器のバールを購入し海斗容疑者に渡したりもしていた益田容疑者は、事件3日後の17日に成田空港から中国へ出国。空港の防犯カメラの映像では、Tシャツ姿で右腕に黒いギプスのようなものをつけている益田容疑者が映っていた。

その益田容疑者と海斗容疑者と酷似した男性２人が事件2日前の5月12日午後8時すぎ、川崎市内のホームセンター駐車場で、買ったものを車に運び込む姿が別の車のドライブレコーダーに記録されていたことがわかった。集英社オンラインはその映像を入手した。

映像には、海斗容疑者の周辺で目撃された車とナンバーが一致する白の高級外車が映っている。

車体の左前が凹んでいる車の運転席には海斗容疑者とみられる男が座っており、そこへ黄色い袋を乗せたカートを押す男が歩み寄る。男は右腕にギプスをしており益田容疑者とみられる。

トランクへ荷物を積んだ2人は会話を交わし、その後ギプスの男はカートを返却するため画面から一時いなくなる。またギプスの男が戻って来ると、2人は車の前で電子タバコを吸い、約3分間話した後、車に乗り込み西の方向へ走り去っている。

映像の持ち主は、

「車の左前の派手な凹みが気になっていました。益田容疑者の手配写真の『黒いギプス』を見てドラレコを見てみると、そっくり。指導役とされる男（ギプスをつけた益田容疑者らしい人物）が自ら買い出しに行く光景に、本当の上下関係はどっちだろうと思いました」と振り返る。

益田容疑者は横浜市にある別のホームセンターでバールを買ったとみられているが、ドラレコの映像に映る2人が益田、海斗両容疑者なら犯行に使う道具を購入していた可能性もあり、警察は購入品の特定を急いでいるもようだ。

元生徒会長で、結婚歴もあるタクシー元運転手

中国へ出国した後、東南アジア方面へ移動して潜伏しているとみられる益田容疑者。十数年前まで佐賀市内でタクシー運転手を務め、当時会社の同僚運転手が路上で暴行されて死亡する事件があり、この運転手の遺族を支援するための募金を呼び掛けたりしていたことがわかっている。

30日に元勤務先のタクシー会社は、益田容疑者が2013年6月まで勤務し「一身上の都合」で退職したとマスコミ各社に説明した。

当時を知る知人は、益田容疑者は懇意にしていたテレビ局の記者を乗せ取材や警察署回りを頻繁に行なって売り上げはよかったが、その記者へのサービスで料金を「バック」したりしていることが発覚して問題になり会社を去ったと証言している。（♯15）

29日に公開手配で顔写真と名前が伝えられると、中学の元同級生のグループLINEではその話が駆け巡ったという。

「20年くらい前に益田君は結婚する時、すでに奥さんが『おめでた』だったそうで、周囲は早く婚姻届を出すよう促したのですが、本人は結婚式を終えた後にするのが筋だと応じようとしなかったとか聞いたことがあります。そういう頑固な部分がありました。

彼は中学の時は、周りから『やりなよ』と乗せられる形で生徒会長を務めていたそうです。いい方向に担がれればいい方に行くけれど、乗せられやすい危うさがあったそうです。

不良だったとか事件を起こしたという話は当時一切ないし、クセはあるけれどあんな恐ろしいことをする子ではなかった。どこでどう間違って、こんな事件に関わってしまったのか…」（同級生の母親）

故郷でタクシー運転手をしていた男が十数年の間にどのようにトクリュウに組み込まれていったのか。警察当局の懸命な追跡が続く。

※「集英社オンライン」では、今回の記事についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班