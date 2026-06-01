愛猫の性格が変わったときに考えられる原因5選

猫の性格は、もともと持って生まれた気質に対して、外部要因が影響することで形成されています。そして、性格が変わるときには、強い外部要因が関与することが多いと考えられています。

ここでは、猫の性格に影響する原因にはどのようなものがあるのか、見ていきましょう。

1.生活環境の変化によるストレス

猫はいつでも同じ状況を好み、生活環境の変化を嫌います。特に自分のテリトリーの変化には敏感です。引っ越しや大きな家具を入れ替えるような模様替えなどの物理的変化だけでなく、結婚や出産による家族構成の変化、新しいペットの仲間入りなども猫にとってストレス源となります。

もともと繊細な猫がストレスを感じると、不安や葛藤から精神の崩壊を防ぐために、別の行動に置き換えて発散し、なんとか環境に適応しようとします。

これまで甘えん坊だった猫が引きこもるようになったり、過剰な毛づくろいをして自傷したり、不適切な場所で排泄をしたりと、性格が変わったような行動をすることがあります。

2.病気やケガによる痛み

身体に痛みがある猫が急に攻撃的になったり、触られるのを嫌がり排他的になったりすることがあります。動物は痛みに耐えているときには、周囲に対してかなり神経質になります。それ以上の身体的負担を避けようと振舞うことで、性格が変わったかのように見えるのです。

たとえば、関節炎を抱える猫は歩くのを嫌がり、以前より活動量が減ったように見えることがあります。口内炎がある猫は食事の際にイライラした様子を見せることがあります。また、甲状腺機能亢進症のような内分泌系の病気では、落ち着きがなくなり活発に見える場合もあります。

猫は体に異常があると食欲も変化するため、いつもと違うときには早めに動物病院へ相談しましょう。

3.加齢に伴う認知機能の変化

猫のシニア期は7歳からと言われています。シニア猫が頑固になったように見えたり、反応が鈍くなったりするのは、加齢による変化の可能性があります。

認知機能に変化が出てくると「夜中にやたらと鳴く」「呼びかけに反応しない」「ボケーッとしている」といった変化が見られてきます。認知機能が低下することで、不安を感じやすくなったり、これまでできていた生活習慣を忘れてしまったりするのです。

もともと野良猫で、成猫で保護された個体は、数年単位で年齢がわからないこともあります。まだ若そうに見えても、実はシニア期に入っていて行動が変わることもあるため、注意が必要です。

4.避妊・去勢によるホルモンの変化

避妊・去勢手術をすることでホルモンのバランスが変化するので、多くの猫で性格が穏やかになる傾向が見られます。特にオス猫の場合は、テリトリー意識が薄くなり、攻撃性が減ることで、それまではやんちゃだった猫も、優しい甘えん坊な性格になることも多くあります。

オスメス問わず、一年を通して精神的に安定した状態が続くようになります。一度でも発情期を迎えた経験がある猫は、本能的に季節によってはそわそわすることもありますが、術後は「以前より穏やかになった」と感じる飼い主も少なくありません。

退院したその日から変化に気づくケースもありますが、慣れない動物病院での経験が影響することもあります。

5.社会化の完了と成猫への成熟

子猫の頃は誰にでも懐いていた猫が、成長とともに警戒心が強くなり、来客があると隠れたり、日中もひとりの時間を好むようになったりすることがありますが、これは性格が悪くなったのではなく、猫としての発達プロセスです。

猫は生後数ヵ月の「社会化期」を過ぎて、1歳から2歳にかけて心身ともに成熟してくると、慎重さが増し、周囲の状況を見ながら行動するようになります。子猫時代に遊んでいたお気に入りのおもちゃに興味を示さなくなることもあります。

子猫時代の活発さを知っている飼い主から見ると、以前より距離感のある性格になったように感じることもあるでしょう。

性格が変わった愛猫との上手な付き合い方

もし、愛猫の性格が変わったように感じ、戸惑うことがあっても猫を叱ったりせず、一旦そのままを容認することがなによりも大切です。嫌がることや怒るようなことを避けて、緊急性があるかないかを見極めましょう。隠れがちで、飼い主にも威嚇するなど攻撃性が見られる場合には、病気やケガの心配があるため動物病院の受診の準備をしてください。

特に緊急性がない、単なる緩やかな変化だった場合には、ストレスに注意して安心して過ごせる環境を整えることも重要です。引っ越しや家族構成の変化などは、飼い主でも元に戻すことは困難ですから、愛猫が静かにひとりで休める場所を確保し、生活リズムを急に変えないことで落ち着きやすくなります。愛猫のニオイがついているものを多く集めてあげると安心します。

猫も時間とともに心身が変化するため、飼い主が猫の変化に合わせて接し方を調整してあげましょう。

まとめ

猫の性格が急に変わったように見えると、「なんだか冷たくなった」「急に凶暴になった」と感じてしまうことがありますが、実際には、ストレスや痛みなど猫が苦しんでいる理由が隠れているケースが少なくありません。

また、性格の変化は決してネガティブなものだけでなく、成長や避妊去勢などで優しく穏やかになる変化もあります。

私たちは猫の行動から猫の性格を推し量っていますが、性格が変わったと感じられる猫の中では、物事に対する感じ方が変化していることがほとんどです。

そのため、「以前はこうだったのに」と考えるよりも、「この猫は今こういう状態なんだな」と理解してあげることの方が、愛猫との良い関係を続ける秘訣になるのです。

(獣医師監修：加藤桂子)