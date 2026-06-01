◆米女子プロゴルフツアー ショップライトＬＰＧＡ 最終日（３１日、ニュージャージー州シービュー・ベイコース＝６２６３ヤード、パー７１）

２位で出た岩井千怜（ちさと）は２バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーで４位だった。「ノーボギーで回れたことは自分にとってプラスになるラウンドだった」と振り返った。

２番でグリーン右手前からチップインバーディーを奪い、３番でも伸ばすなど上々のスタートだった。「今週だけで４回チップインしているので、ラッキーなことがいっぱいあるなって思いながら、楽しくラウンドできた」と笑顔を見せた。

２試合連続予選落ちから、一気に上位フィニッシュ。「３日間タフだった。昨日は風が強くて、そのなかでもアンダーで回れたことは自信になった。やっと自分らしいプレーができてきたという安心感もあった。自分にとって意味のあるプレーができた」と手応えを口にした。

次週はメジャー第２戦の全米女子オープン（４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）。「来週もまた、タフな１週間になると思う。目の前の一打に全力を注いで、諦めずに頑張りたい。来週も上位争いできるように頑張る」と言葉に力を込めた。