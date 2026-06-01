ベトナム一国投資で継続的高リターン、「ベトナム・ロータス・ファンド『愛称：ロータス』」をＮＩＳＡで投資する魅力とは？

ベトナム一国投資で継続的高リターン、「ベトナム・ロータス・ファンド『愛称：ロータス』」をＮＩＳＡで投資する魅力とは？