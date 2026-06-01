【カトマンズ＝青木佐知子】女性初のエベレスト登頂に成功した登山家の田部井淳子さん（２０１６年に死去）をモデルにした映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」が５月３１日、ネパールの「カトマンズ国際山岳映画祭」で観客の投票によって選ばれる「観客賞」に輝いた。

昨年公開された映画は吉永小百合さんの主演で、晩年にがんを患った主人公がエベレストや子育ての記憶を振り返り、若者と富士山に挑む姿を描いた。映画祭で紹介された４８作品のうち、最も人気の作品として観客賞に選ばれた。

１９７５年にエベレストを初登頂した田部井さんは、ネパールで国語の教科書に登場した著名人だ。首都カトマンズでの表彰式で、上映に関わった地元在住のウプレティ美樹さん（６４）は「とてもうれしい。田部井さん、ありがとう」と喜んだ。田部井さんが率いた山岳会の後輩で、「恩返しをしたい」と配給会社との調整を担った。

シェルパ役として出演した福島県在住の登山ガイドのカンチャ・シェルパさん（４８）も駆けつけ、「田部井さんの日本での活動を母国ネパールの人に知ってもらえてよかった」と話した。上映後は阪本順治監督による「作品が招待され、とても光栄です。山岳の絶景と共に、俳優たちの作品への意気込みを感じていただければ」とのメッセージも紹介された。

田部井さんと親交のあったネパール山岳協会元会長のサンタ・ラマさん（６６）は「優しく強い人だった。懐かしくて涙が出た」と故人をしのんだ。

同映画祭は２０００年に始まり、山岳地帯の人々や文化に焦点を当てた世界の映画を上映してきた。映画祭事務局長のラミヤタ・リンブさんは、田部井さんが「多くの人に刺激を与えた」とたたえた。