¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > SBG»þ²ÁÁí³Û¡¢¥È¥è¥¿¾å²ó¤ê¼ó°Ì¤Ë SBG»þ²ÁÁí³Û¡¢¥È¥è¥¿¾å²ó¤ê¼ó°Ì¤Ë SBG»þ²ÁÁí³Û¡¢¥È¥è¥¿¾å²ó¤ê¼ó°Ì¤Ë 2026Ç¯6·î1Æü 10»þ35Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×³ô¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬1Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ì»þ¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È SBG¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬°ì»þ¥È¥è¥¿¾å²ó¤ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¿·¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿à¼ö¤¤á¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¡¡Ç¼¼Ö½éÆü¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä ¥¨¥¯¥»¥ë¤¬¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Ø¡¡25Ç¯