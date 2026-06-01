「W杯優勝を目ざす日本が…」韓国メディアが森保ジャパンに辛口評価。“控え主体”アイスランドに１−０勝利は「物足りない」「攻撃面で苦戦」
日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれたワールドカップ直前の国際親善試合でアイスランド代表と対戦し、FW小川航基の決勝ゴールで１−０の勝利を収めた。
この一戦を受けて、韓国メディア『SPOTV NEWS』も反応。「ワールドカップ優勝を目ざす日本がリザーブチームのアイスランドに苦戦、辛くも１−０で勝利」との見出しで試合を報じた。
同メディアは、日本がブラジルやイングランドを破るなど好結果を積み重ねてきた一方で、ワールドカップ直前の最終調整試合では「実質的にセカンドチームを起用したアイスランドに対し、攻撃面で苦戦を強いられた」と指摘。「辛くも勝利を収めた」と評した。
また、森保一監督が大会前に「ワールドカップ優勝」を目標に掲げていることを紹介しながら、「しかし、この最終調整試合で日本はフィジカルの強いアイスランドに苦戦を強いられた」と言及。相手が本大会出場国ではないうえに、若手中心のメンバー構成だった点にも触れ、「90分間を通してアイスランドの守備を崩すことができず、後半終盤にようやく得点を挙げたものの、そのパフォーマンスは物足りないものだった」と厳しく評価した。
記事では試合内容についても詳細に振り返り、前半から日本が主導権を握りながら決定機を決め切れなかったことや、GK鈴木彩艶の好セーブでピンチをしのいだ場面を紹介。後半も攻め続けたものの、なかなか得点を奪えず、「日本は悔しさのあまり頭を抱えた」と表現した。
それでも87分、菅原由勢のクロスに小川が頭で合わせて待望の先制点を奪取。『SPOTV NEWS』は「ついにその努力が報われた」と伝え、日本が１−０で勝利し、国際Ａマッチ６連勝、５試合連続無失点でワールドカップ本大会へ向かうと報じている。
勝利という結果は評価しながらも、優勝を目標に掲げる日本に対しては「内容面では課題を残した」との見方を示した韓国メディア。本大会を目前に控える森保ジャパンへの注目度の大きさがうかがえる論調となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦を受けて、韓国メディア『SPOTV NEWS』も反応。「ワールドカップ優勝を目ざす日本がリザーブチームのアイスランドに苦戦、辛くも１−０で勝利」との見出しで試合を報じた。
同メディアは、日本がブラジルやイングランドを破るなど好結果を積み重ねてきた一方で、ワールドカップ直前の最終調整試合では「実質的にセカンドチームを起用したアイスランドに対し、攻撃面で苦戦を強いられた」と指摘。「辛くも勝利を収めた」と評した。
記事では試合内容についても詳細に振り返り、前半から日本が主導権を握りながら決定機を決め切れなかったことや、GK鈴木彩艶の好セーブでピンチをしのいだ場面を紹介。後半も攻め続けたものの、なかなか得点を奪えず、「日本は悔しさのあまり頭を抱えた」と表現した。
それでも87分、菅原由勢のクロスに小川が頭で合わせて待望の先制点を奪取。『SPOTV NEWS』は「ついにその努力が報われた」と伝え、日本が１−０で勝利し、国際Ａマッチ６連勝、５試合連続無失点でワールドカップ本大会へ向かうと報じている。
勝利という結果は評価しながらも、優勝を目標に掲げる日本に対しては「内容面では課題を残した」との見方を示した韓国メディア。本大会を目前に控える森保ジャパンへの注目度の大きさがうかがえる論調となった。
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